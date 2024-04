Enfin épargné par les blessures, le centre Alivereti Duguivalu enchaîne les prestations de haut niveau, et a éclaboussé de tout son talent, le duel face à Lyon. Le Fidjien incarne, comme d'autres, la mutation puissante d'une Usap qui n'arrête pas de surprendre depuis plusieurs semaines.

Les succès pléthoriques se succèdent les uns aux autres à Aimé-Giral. Comme face à Lyon, les Catalans ont déroulé leur rugby avec délectation. Lyon n'était plus invité à partir de l'heure de jeu et fut littéralement martyrisé par son adversaire. Parmi les prestations individuelles à souligner, celles d'Alivereti Duguivalu n'est pas passée inaperçue. Utilisé comme perce-muraille, "Freddy", comme on le surnomme, s'est illustré dans tous les registres. Franchisseur invétéré, déstabilisant à souhait une défense du LOU désemparée face à autant d'incertitudes, le centre a rayonné tout au long de la partie. Une composition majuscule pour un garçon toujours considéré comme doué, mais qui manquait de régularité. À l'image des Sang et Or, désignés comme éternels irréguliers lors des saisons précédentes. La métamorphose du Fidjien épouse également celle de l'Usap. Cette appropriation rugbystique donne sa part belle au jeu vers le large, appelant à la rescousse des profils comme le sien. Si Perpignan flambe depuis un certain temps, ce n'est certainement pas un hasard si l'évolution du centre rejaillit pleinement dans le contenu. Auteur d'un essai plein d'envie, plaque tournante de l'accélération et mis sur orbite par son capitaine De La Fuente à bon escient, Duguivalu aspire à être considéré comme un élément incontournable des Usapistes. Une nouvelle démonstration d'un joueur ayant su élever son niveau de jeu, contribuant à l'essor sportif épatant de Perpignan. Franck Azéma ne s'est pas trompé en le prolongeant récemment jusqu'en 2026. Un argument de plus pour l'avenir des Catalans.