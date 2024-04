Maxime Lucu et les Bordelais devaient basculer après l’élimination cruelle en quart de finale de Champions Cup. C’est chose faite avec une victoire maîtrisée face à Clermont. Le capitaine de l’UBB était forcément très satisfait de son équipe.

On avait quitté l’UBB et Maxime Lucu sur une terrible désillusion face aux Harlequins il y a une semaine en quart de finale de Champions Cup. Le capitaine girondin, pourtant auteur d’un très bon match face aux Anglais, avait eu la malchance de rater la dernière transformation face aux coéquipiers de Marcus Smith, ce qui lui avait coûté un bon nombre d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux… En champion, l’international français a répondu sur le terrain et à l’image de son équipe a livré une solide prestation face à Clermont en clôture de la 21e journée du Top 14.

Une victoire maîtrisée, cinq essais au compteur, le point du bonus offensif et revoilà l’UBB cinquième avec un point de retard sur Toulon et trois du Racing. Au micro de Canal +, Maxime Lucu réagissait avec un grand sourire à la victoire du soir. "On avait la chance de se racheter devant notre public après la déroute du week-end dernier en Champions Cup. C’est bien de retrouver notre public avec une prestation assez aboutie, et surtout de décrocher le bonus offensif. Les Harlequins ? Il fallait tourner la page. Ce genre de match nous donne de la confiance, ça nous permet de mettre notre rugby en place."

L’international français ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et espère maintenant enchaîner. Cela ne sera pas facile avec un déplacement à Bayonne, invaincu à Jean-Dauger, mais avec lucidité, Lucu est conscient de la marge de progression de son équipe. "Maintenant pour marcher en Top 14 et dans les phases finales, il faut être meilleur à l’extérieur. Nous aurons un déplacement difficile contre Bayonne à Jean-Dauger le week-end prochain, mais si on n’arrive pas à se déplacer, on aura du mal sur la fin du championnat."

Je leur souhaite de rebondir

Maxime Lucu n’était pas le seul à réagir au micro du diffuseur. Le brillant Damian Penaud, auteur d’un triplé face à son ancien club, est d’ailleurs revenu sur ses retrouvailles avec l’ASM et a souhaité le meilleur à ses anciens coéquipiers, dans le dur cette saison en championnat. "Il y avait de l’émotion de recroiser tous les mecs avec qui j’ai joué pendant plusieurs années. J’ai passé des années formidables là-bas et je n’oublierai pas. Je leur souhaite maintenant de rebondir." Clermont recevra le Stade français le week-end prochain pour une rencontre capitale en vue du maintien.