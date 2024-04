Michael Byrne sera bien le nouveau sélectionneur des Fidji. Il succède à Simon Raiwalui. Actuel manager des Fijian Drua, l’ancien conseiller technique des All Blacks quittera donc son poste à l’issue de la saison de Super Rugby.

Les Fidji ont trouvé le successeur de Simon Raiwalui. La mission de l’ancien sélectionneur national désormais en charge du haut niveau au sein de World Rugby avait pris fin à l’issue de la Coupe du monde. Simon Raiwalui avait d’ailleurs hissé les siens en quart de finale du Mondial où les Fidjiens s’étaient inclinés face à l’Angleterre.

La fédération a donc officialisé ce mardi l’arrivée de Michael Byrne au poste de sélectionneur : "À la suite d’un processus de sélection et de négociation approfondi et rigoureux, Fiji Rugby a décidé de nommer Mick, dont la demande officielle de permis de travail de longue durée a été accordée par le ministère de l’Immigration le 15 avril 2024."

Michael Byrne prendra ses fonctions en juin

L’entraîneur néo-zélandais de 65 ans est actuellement entraîneur en chef des Fijian Drua. Byrne a forgé sa réputation de grand technicien au Leinster, avec l’Écosse et les All Blacks, dont il avait été adjoint lors des Coupes du monde victorieuses de 2011 et 2015.

Il quittera son poste à la fin de la saison de Super Rugby et deviendra donc le patron des Flying Fijians à l’occasion du match face aux Barbarians en juin, avant un premier test officiel, deux semaines plus tard, en Géorgie. Après cela, les Fidji disputeront un match contre l’Espagne avant de défier les All Blacks à San Diego.