Ce jeudi, dans le cadre de la vingt-huitième journée du championnat de France de Pro D2, le Biarritz olympique a réalisé la belle opération de la soirée en venant à bout du SU Agen, 26-30. Les Biarrots ont compté jusqu’à treize points d’avance en seconde période (14-27), mais Agen s’est réveillé en fin de match. Un ultime effort défensif, après la sirène, a permis aux Basques de l’emporter.

C’est un bien joli coup que vient de réaliser le Biarritz olympique. Balayé par Grenoble la semaine passée (19-46) et sous la menace de Montauban (quatre points séparaient les rouge et blanc de l’USM avant ce match), le club basque a pris un grand bol d’air en l’emportant à Agen, 26-30. Grâce à ce succès, les hommes de Simon Mannix prennent, provisoirement, huit points d’avance sur la zone rouge. Agen, de son côté, enchaîne une quatrième défaite d’affilée.

À Armandie, le SUA a réalisé un début de match intéressant. Les Agenais ont vite mis la main sur le ballon et ne sont pas passés loin d’ouvrir le score, lorsque Ben Volavola a trouvé une brèche dans la défense biarrote, avant qu’un bon retour de Gervais Cordin n’empêche l’ouvreur de filer dans l’en-but (3e). Trois minutes plus tard, sur une nouvelle possession des locaux dans les 22 mètres biarrots, Inoke Nalaga, arrivé lancé après une touche, a cassé un plaquage de Steeve Barry, pour ensuite finir sa course entre les poteaux (7-0, 6e).

Inoke Nalaga Kurukuruvakatini a marqué le premier essai du match. Icon Sport - Loic Cousin

Pierre Pages en forme

Le BO n’a pas mis beaucoup de temps à réagir, puisque dans la foulée, Zach Kibirige a débloqué le compteur des siens, en étant le premier à la réception d’un jeu au pied astucieux de Pierre Pages (7-7, 10e). Sur cette action, les Biarrots avaient fait preuve d’audace dans la mesure où tout avait démarré 100 mètres plus loin, sur une relance de Gervais Cordin depuis son propre en-but. Ce même Cordin avait, d’ailleurs, été plaqué haut par Wiliam Demotte, logiquement sanctionné d’un carton jaune.

En supériorité numérique, le BO a multiplié les actions intéressantes et peu avant le quart d’heure de jeu, Vincent Martin a donné l’avantage aux siens (7-14, 12e). Sur cet essai, le trois-quarts centre de Biarritz a volleyé une belle passe au pied de Pages pour son talonneur, Luteru Tolai, avant que celui-ci ne lui redonne le ballon.

Démarrée sur un joli rythme, la rencontre a, ensuite, perdu en qualité, car la pluie s’est invitée aux débats. Agen a connu pas mal de déchets en touche (3 ballons perdus), mais s’est un peu réveillée lorsque Iban Etcheverry et Arnaud Duputs ont créé du danger sur l’aile gauche (22e).

Billy Searle décisif

Si cette action n’a finalement rien donné, les locaux sont revenus à hauteur du BO grâce à un essai d’Alex Burin, en force, avant la pause (14-14, 39e), mais sur le renvoi, Matthieu Bonnet s’est mis à la faute au sol et Billy Searle (40+1e) a permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une courte avance au score (14-17).

À la reprise, Biarritz a vite repris une avance confortable au score. Les Basques ont été mis dans l’avancée par Yann David, puis ils ont enchaîné les séquences avec leurs avants près de l’en-but agenais, avant que Billy Searle ne mette sur orbite Gervais Cordin, qui a terminé le travail (14-24, 47e). Le BO a ensuite compté treize points d’avance, grâce à une pénalité de Billy Searle avant l’heure de jeu (14-27, 56e), sur laquelle l’ouvreur a puni un plaquage à retardement d’Iban Etcheverry.

Martin Devergie relance les siens

Bousculé, Agen s’est réveillé, et grâce à deux essais en force de Martin Devergie (64e, 72e), le SUA a rattrapé une partie de son retard, mais Thomas Vincent a raté la seconde transformation, ce qui a permis au BO de garder un petit point d’avance (26-27). Un instant plus tard, après un plaquage sans ballon de Lombard-Buret sur Matthews, Billy Searle, très bon dans l’exercice du tir au but (100 %), a mis les siens, à l’abri, d’une pénalité (26-30, 76e).

Pour autant, le club basque a tremblé jusqu’au bout. Il avait le ballon dans ses 22 mètres à trente secondes de la fin, mais l’a perdu et Agen est parti en touche. Au bout d’un ultime effort défensif pour contrer un dernier ballon porté, les partenaires de Yann David ont finalement pu laisser exploser leur joie.