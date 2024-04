Ce vendredi dans Kick-Off Rugby, on s’est mis dans la peau des sélectionneurs des Bleues pour leur distiller de précieux conseils avant leur match contre le pays de Galles. On n’a pas nos diplômes d’entraîneurs, mais on a fait au mieux !

Les Bleues jouent ce dimanche leur 4ème journée du Tournoi des 6 Nations contre le pays de Galles, réputées pour leur densité physique. Dans La Consigne du Coach, on se met dans la peau des entraîneurs des Françaises et imaginons les directives qu’on donnerait à nos joueuses pour contrer le style gallois. Nous parlons aussi de Top 14 et faisons du "rugby-fiction" en imaginant un match entre le Toulon de Wilkinson, Giteau et Habana contre le Toulouse de Dupont, Ntamack et Ramos… C’est le gros débat Au Coeur du Ruck. Alors, qui gagne ? Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ICI pour Spotify ou ICI pour Deezer. KICK-OFF RUGBY, c’est votre rendez-vous du vendredi matin !