Clermont En étrillant l’Ulster, l’ASM espérait s’être remis la tête à l’endroit. Las. La gifle reçue en Gironde replonge les Auvergnats dans leurs doutes et leurs manques immenses.

Il ne fallait pas faire de ce match un "Uriosico". C’est, entre les lignes, ce qu’il fallait comprendre du silence de l’entraîneur clermontois, toute la semaine, ainsi que celui de ses deux adjoints (Frédéric Charrier et Julien Laïrle) déjà à ses côtés en Gironde (2019-2023). Ensuite, que fallait-il comprendre ? Que les Clermontois ne voulaient pas agiter le chiffon rouge de l’esprit de revanche, et faire de ce match presque "comme un autre" une histoire personnelle (ce qui n’a pas vraiment fonctionné, voir ci-dessous).

Il fallait donc comprendre que Clermont, dans une situation fort périlleuse en bas du classement et plus en position de choisir ses matchs, nourrissait une ambition qu’il ne voulait surtout pas claironner avant de se rendre en cité bordelaise. Histoire de ne pas éveiller de trop grandes craintes chez un adversaire déjà remonté par sa gifle européenne, une semaine plus tôt.

Et donc ? Les intentions peuvent être les meilleures du monde, et certainement louables, il reste la réalité du terrain. Celle qui veut que Clermont, avec un investissement acceptable dans le combat depuis le début de la saison, est beaucoup trop limité dans son fond de jeu et imprécis sur des choses basiques (transmissions, conquête, jeu au sol) pour espérer renverser l’ordre établi. Ce fut évidemment le cas en Gironde, comme souvent depuis le début de la saison. Et la gifle finalement reçue, si elle peut paraître cruelle, et finalement assez logique tant l’écart des talents a parfois paru criant, ce dimanche. En net défaveur des Auvergnats.

Si cette rencontre n’aura atteint aucun sommet si ce n’est, parfois, celui de l’erratique, les statistiques traduisent finalement bien la domination à moindre frais des Bordelais : quasi deux fois plus de mètres parcourus (X à X), de défenseurs battus (X à X), une banlance des frnahcissements très nettement en défaveur de l’ASM (X à X). Comme quoi, le cœur ne suffit pas toujours... Dans le rugby de 2024, il ne suffit même jamais.

Clermont ne peut plus gérer sa saison

Pour tenter de réussir son bon coup, Christophe Urios avait concocté une composition avec les moyens du bord (une bonne dizaine de blessés toujours à déplorer), mais aussi six changements par rapport à l’équipe qui avait étrillé l’Ulster une semaine plus tôt (53-14), dans ce qui reste leur match référence de cette saison. Ce sera toujours le seul et c’est peu rassurant : encore engagée en Challenge Cup, l’ASM pourrait s’octroyer un rayon de soleil dans une saison morose. Mais, pour préparer sa demi-finale dans deux semaines face aux Sharks de Durban, elle n’aura pas le luxe de la gestion.

Pour sa réception de Paris, dans six jours, la pression sera maximale, avec la meilleure équipe possible sur le terrain. Et comme rien ne va, Clermont a enregistré deux blessures supplémentaires, ce dimanche : Bibi Biziwu et Alivereti Raka ont quitté prématurément la pelouse. Ça fait beaucoup…