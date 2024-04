Dans une vidéo publiée par The New Zealand Herald, Dane Coles revient sur une période sombre de sa carrière de géant. Lors de la saison 2016-2017, le talonneur des All Blacks a connu une longue période loin des terrains marquée par les commotions cérébrales.

La santé mentale des joueurs est l'un des grands enjeux du rugby d'aujourd'hui. Pour cause les commotions qui se multiplient chaque week-end sur tous les terrains. Pourtant la notion de commotion cérébrale reste floue pour la plupart des observateurs. En 2017, la légende des All Blacks, Dane Coles, revient à la compétition après quatre mois d'arrêt et relate un long processus de guérison dans une vidéo relayée par The New Zealand Herald. Le joueur était au plus bas : "Je me suis retrouvé dans un monde sombre, j'étais tellement négatif". Une situation qui a même poussé le joueur alors âgé de 30 ans à envisager une fin de carrière : "Je ne pouvais pas faire le moindre exercice, avec ma compagne nous avons envisagé de prendre ma retraite. C'était très dur". "Rien n'a changé avant que je ne voie un psychologue du sport" Le retour à la compétition paraissait bien loin pour Dane Coles qui ne pouvait même pas assister aux matchs des Hurricanes depuis les tribunes : "Même aller au stade était compliqué, j'étais dérangé par le bruit. Je ressentais l'impact même les jours qui suivaient la rencontre", relate le talonneur. À lire aussi : "Pas sûr que l'on puisse faire disparaître la souffrance", Valentin Insardi, psychologue de Provale, évoque la santé mentale des joueurs Celui qui a inscrit 23 essais avec la Nouvelle-Zélande a retrouvé le chemin du terrain grâce au suivi de professionnels de la santé mentale : "C'était constamment dans ma tête. Rien n'a changé avant que je ne voie un psychologue du sport. Tu deviens tellement conscient de la manière dont fonctionne ton cerveau, de ta façon de penser. Je me suis lentement reconstruit". Finalement, Dan Coles connaîtra six saisons pleines avant d'annoncer la fin de sa carrière à l'issue de l'exercice en cours. À 37 ans, le Néo-Zélandais a donc vécu sa troisième et dernière Coupe du Monde en France. Une fin de carrière réussie qui aurait pu ne jamais avoir lieu...