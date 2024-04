L’Union Bordeaux Bègles reçoit Clermont au stade Chaban-Delmas en clôture de cette 21ème journée de Top 14. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder cette rencontre ? On vous dit tout !

Le sprint final de cette saison 2023-2024 est lancé ! Alors, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers comptent bien faire un carton plein en recevant les Clermontois, avec l’objectif de réintégrer le top 6. Les hommes de Christophe Urios sont eux en grand danger et doivent engranger le maximum de points possibles pour se sortir d’une situation plus que délicate.

À quelle heure regarder le match entre Bordeaux Bègles et Clermont ?

Alors, pas d’excuses pour les passionnés du ballon ovale, il ne faudra louper cette rencontre sous aucun prétexte. Pour ça il faudra se tenir prêt à 21h05 devant la télévision.

Sur quelle chaîne regarder le match entre Bordeaux Bègles et Clermont ?

Pour ne pas manquer ce quart de finale tant attendu, il faudra donc être devant la télévision à 21h05 et mettre CANAL +.