La direction de l’arbitrage de la FFR a réagi aux polémiques liées à l’arbitrage ces dernières semaines. L’organisation a notamment expliqué que "en aucun cas, le diffuseur n’influe, par le choix de ses images, sur une décision d’appel vidéo".

La FFR sort du bois sur l’arbitrage. Après les récentes polémiques ciblant l’homme au sifflet, et notamment lors de la fin de match de Stade français – Bayonne, la Direction Nationale des Officiels de Match a publié un communiqué de presse ce mardi pour clarifier le protocole lié à l’arbitrage vidéo lors des rencontres de Top 14 et Pro D2. "La Direction Nationale des Officiels de Match rappelle que l’utilisation de la vidéo durant les rencontres, n’est qu’un outil à disposition de l’arbitre, et de lui seul, et qu’elle répond à un protocole précis, qui exclut par exemple le « captain challenge », qui permettrait à une équipe de demander à revoir des images. De plus, il est nécessaire de rappeler que, en aucun cas, le diffuseur n’influe, par le choix de ses images, sur une décision d’appel vidéo. L’arbitre prend ainsi la responsabilité de faire ou non un appel formel, si lui, un de ses assesseurs ou l’arbitre vidéo ont la perception d’une situation à réviser".

Les Bayonnais, qui menaient de trois points à dix secondes de la fin de la rencontre, n’ont pas tous compris la décision de M. Nuchy, sur le dernier regroupement du match. Camille Lopez, le capitaine de l’Aviron, s’explique…



L'interview : https://t.co/yxhMKJNLX0 pic.twitter.com/Ab4I9TS8LR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 20, 2024

La colère de Lopez

Ce samedi, Camille Lopez avait notamment laissé éclater sa colère suite à la rencontre face au Stade français, en répétant les propos qu’il avait tenus à l’arbitre, M. Nuchy. "Je lui ai dit que c’était scandaleux de ne pas checker (vérifier, N.D.L.R.) cette action, de ne pas revenir dessus. Je lui ai dit qu’il y avait trop d’enjeux, pour nous. Ils ne se rendent pas compte de toutes les conséquences de tout ça… Pour nous, il y avait faute". Face à cette déclaration, Pierre-Baptiste Nuchy avait répondu dans nos colonnes, affirmant notamment que "Camille Lopez et le joueur subissant la faute (Thomas Ceyte, N.DL.R.) sont venus pour essayer de faire pression. Mais l’image, qui aurait évidemment pu provoquer une discussion, n’est pas repassée en direct pendant la transformation. Le doute n’a donc pas été suscité comme il l’avait été sur un essai bayonnais, en première période, que j’avais annulé après avoir observé les images sur le grand écran.