Le jeune demi de mêlée de l’Aviron bayonnais Kléo Labarbe (19 ans) intéresse le Racing 92, un club soucieux de se renforcer à un poste où le Sud-Africain James Hall (blessé au genou, sa saison est d’ores et déjà terminée) n’est toujours pas certain de poursuivre l’aventure dans les Hauts-de-Seine. Arrivé à Bayonne en provenance de Saint-Médard-en-Jalles (Fédérale 1) en fin de saison dernière, Labarbe est ces dernières semaines apparu sur quatre feuilles de matchs de l’Aviron bayonnais et a semble-t-il convaincu les dirigeants basques, lesquels souhaiteraient également lui faire poursuivre l’aventure sur les bords de l’Adour. Sur ce dossier précis, une issue est donc attendue dans les jours à venir.