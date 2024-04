Devenu un joueur important du collectif bordelais depuis quelques saisons, Maxime Lamothe (25 ans) affrontera ce week-end un club qu’il connaît bien. Avant ça, mercredi après-midi, le talonneur est revenu sur les dernières performances de son équipe, a parlé des retrouvailles face à Bayonne, où il a passé une année, de sa relation avec son manager Yannick Bru, et de son expérience avec le groupe France cet hiver.

Que retenez-vous du succès contre Clermont ?

L’essentiel était là, à savoir la victoire. On a eu la petite cerise sur le gâteau avec le sauvetage sur la dernière action, puis nous sommes allés chercher le bonus offensif. On sait que dans ce match, tout n’a pas été parfait. Au niveau de la touche, on s’est un peu mis en difficulté, notamment en première mi-temps. Sur l’organisation de notre jeu, tout n’était pas parfait, nous n’avons pas réussi à se trouver parfaitement, tout n’était pas hyper bien huilé. Nous avons essayé de trouver des solutions cette semaine.

À quel point était-ce important de gagner avec la manière, une semaine après la désillusion en Champions Cup ?

Il fallait qu’on arrive à switcher. Comme vous le dites, nous avons vécu une énorme désillusion une semaine plus tôt en Champions Cup, où nous étions passés à côté. Maintenant, on sait qu’il ne nous reste plus qu’une compétition. Le classement est tellement serré qu’on n’a pas le droit à l’erreur. On voulait se racheter de l’erreur commise le week-end d’avant.

Plus largement, que pouvez-vous nous dire sur vos dernières performances en Top 14 ?

C’est mitigé… Quand on joue à la maison, on est plutôt bien, on arrive à produire notre jeu, on fait des matchs accomplis. À l’extérieur, on a plus de mal à enchaîner. Souvent, les prestations ne sont pas abouties, on passe à côté, il nous manque certains secteurs de jeu. Sur les derniers mois, c’est un peu frustrant de ne pas pouvoir enchaîner deux matchs de bonne qualité.

À quoi est-ce dû ?

C’est sûrement mental. Après une bonne prestation, il y a peut-être un peu plus de relâchement. C’est sur ça qu’on essaye de travailler. On veut rester sous pression en gardant beaucoup d’exigence.

Selon vous, le top deux est-il, aujourd’hui, inaccessible ?

On sait que le Stade français et Toulouse impriment un rythme d’enfer. Ce n’est pas facile de les suivre, mais il faut s’accrocher. L’objectif, c’est le top six. Il y a tellement de clubs qui postulent pour ce top six, qu’on ne veut pas voir trop haut au risque d’avoir une grosse désillusion. Le classement est tellement serré, dix équipes peuvent encore se qualifier, ça change tous les week-ends. On veut terminer le plus haut possible.

Qu’attendez-vous du voyage à Bayonne ?

Nous savons que nous serons attendus, que ce sera un match très dur. Bayonne est invaincu à Jean Dauger depuis le début de la saison. Là-bas, c’est très dur d’aller gagner, car le public fait qu’il y a un supplément d’âme. Les mecs sont en feu quand ils jouent là-bas. Les Bayonnais sortent d’un match frustrant au Stade français. Ce sera très dur.

Qu’avez-vous identifié dans le jeu de l’Aviron ?

Bayonne est très fort sur les fondamentaux, en mêlée, touche ou dans les mauls. C’est une équipe agressive devant avec ses avants, ils portent fort les ballons, sont bons dans les rucks. Elle a un numéro dix, Camille Lopez, qui est un métronome au pied. Il peut déstabiliser les défenses à lui tout seul grâce à son jeu au pied.

Avez-vous mis en garde vos partenaires par rapport à l’ambiance qui vous attend, là-bas ?

Oui. Nous sommes quelques-uns à avoir joué là-bas. Il y a aussi Ugo Boniface, Yannick Bru a été manager pendant des années à Bayonne. Plus personne n’est surpris. L’ambiance, là-bas, est assez phénoménale.

Vous avez passé un an à Bayonne. Cela remonte, mais ce déplacement sera-t-il particulier pour vous ?

Ça remonte un peu, mais c’est toujours un plaisir de retourner à Jean Dauger et de jouer contre Bayonne. Ça fait toujours un petit truc. Je n’ai fait qu’un an là-bas, mais c’était une expérience incroyable.

Avez-vous gardé des attaches à Bayonne ?

Oui, j’ai rencontré ma compagne à Bayonne. Elle m’a suivi à Bordeaux. Ensuite, oui, j’ai toujours des contacts avec les mecs à Bayonne.

Quelle relation avez-vous avec Yannick Bru, qui vous avait fait venir à Bayonne et que vous avez retrouvé à Bordeaux cette année ?

Nous avons une très bonne relation de confiance. On se connaît, il sait comment je suis. Cette année, il m’a d’autant plus fait confiance qu’il m’a donné un rôle un peu plus important dans l’équipe, en tant que vice-capitaine. Je sais que j’ai sa confiance et je sais ce qu’il attend de moi.

Pourquoi Yannick vous a-t-il choisi comme vice-capitaine ?

Après le premier match de la saison au Racing, il est venu me voir à l’entraînement pour me demander si c’était quelque chose qui me dérangerait ou me freinerait. Je lui ai dit que pas du tout. Je ne m’y attendais pas, ça me faisait bizarre. Mais pour lui, c’était quelque chose de normal, dans la continuité de mon évolution au club. Ça fait des années que je suis à l’UBB et que je grandis avec le club. Yannick a vu, en moi, un leader potentiel pour l’équipe.

Prenez-vous plus la parole aujourd’hui dans le vestiaire ?

J’ai plus d’interventions qu’avant, mais je ne vais pas parler pour parler. Si je sens que j’ai quelque chose à dire, je le dis. Mais ce n’est pas parce que je suis vice-capitaine que je parle à tous les entraînements ou avant les matchs. Ce n’est pas dans ma nature et il ne faut pas que je me force à faire ça.

Quel regard portez-vous sur votre saison, sur le plan personnel ?

Elle est plutôt satisfaisante sur le plan personnel, car j’ai eu la chance d’intégrer le groupe France cet hiver. J’attends de voir la fin de saison, qui va nous en dire un peu plus.

Pouvez-vous nous raconter ces stages, avec les Bleus ?

C’était quelque chose d’assez impressionnant… Tu dis que c’est incroyable d’être ici. Petit à petit, tu t’intègres, tu découvres un peu l’univers France, les nouvelles codifications, les annonces, la façon de fonctionner, les types de journées. On s’y fait assez rapidement. Le groupe m’a hyper bien intégré. J’ai eu la chance de faire trois fois vingt-quatrième homme. L’ambiance et le niveau, sur ces matchs-là, c’est assez impressionnant.

Ça donne envie, ou ça frustre, d’être vingt-quatrième homme ?

Les deux (sourire). Ça donne énormément envie, on se dit qu’on n’est plus très loin, mais en même temps, on n’y est pas… Évidemment, on a envie de faire partie de ces matchs, on aimerait en faire partie un jour.

Dès cet été ?

Je ne sais pas, on verra bien. J’espère… Enfin, il y a l’objectif avec l’UBB et si on a l’opportunité d’aller en finale, ce serait incroyable.

On parle souvent de votre essai spectaculaire contre Montpellier ou, plus récemment, de la tentative de cadrage débordement sur Antoine Dupont. À côté de ça, ces dernières années, vous êtes quand même devenu solide sur les bases du poste…

Je sais que c’est quelque chose d’hyper important à mon poste. La touche et la mêlée, ce n’est pas négociable. Si on veut pouvoir évoluer au plus haut niveau, en Top 14, il faut être un bon joueur de mêlée, un bon lanceur en touche. Ce sont des choses hyper importantes à mes yeux.

Quid de votre dynamisme ballon en main ?

Les préparateurs physiques essayent de nous préparer à ça. J’ai toujours aimé attaquer les intervalles, avoir des espaces. J’essaye de faire avec mes qualités. J’ai la chance d’être explosif, donc j’essaye de l’utiliser.