Les dirigeants de Dax, qui ont récemment prolongé plusieurs cadres de leur effectif, sont en contact avec le deuxième ligne de Toulon, Adrien Warion, qu’ils aimeraient se faire prêter.

Après avoir sécurisé plusieurs joueurs de son effectif (Arnaud Aletti, Thibaud Dréan, Paul Ausset, Bastien Daguerre, Iban Hiriart-Urruty), l’US Dax a acté, en début de semaine, la prolongation d’un nouveau joueur important de son groupe. Selon nos informations, le club rouge et blanc a, en effet, obtenu l’accord de l’ouvreur Hugo Cerisier (26 matchs joués cette saison). Alors que ce dernier était encore sous contrat jusqu’en 2025, les dirigeants landais lui ont proposé un nouveau bail de deux ans. Ainsi, il sera lié à l’USD jusqu’en 2027.

Les décideurs landais sont toujours à la recherche d’un renfort au poste de talonneur, puisqu’Elvis Lévi est parti pour raccrocher les crampons. Ce dernier pourrait rester au club pour y travailler. Une réflexion à ce sujet et des discussions sont en cours. En deuxième ligne, plusieurs pistes sont étudiées. Selon nos informations, l’une d’entre elles mène au toulonnais Adrien Warion (23 ans). Les deux parties discutent. L’ancien international U20 est en manque de temps de jeu sur la Rade (il n’a joué que cinq matchs cette saison), un prêt est à l’étude. Pour autant, Dax n’est pas la seule écurie sur le coup.

Théo Dachary cherche une porte de sortie

L’autre gros chantier dans l’effectif de Dax pour la saison prochaine concerne le poste de centre. Benjamin Puntous, Hugo Fourquet et Bastien Daguerre sont sous contrat. Théo Dachary aussi, mais ce dernier joue très peu (seulement 4 matchs cette saison). Le club ne le retiendra pas s’il trouve une porte de sortie.

Comme évoqué dans ces colonnes, il y a quelques semaines, les dirigeants de l’US Dax ont étudié le profil de Jale Vatubua, mais le dossier est complexe, l’USD n’ayant pas les moyens financiers de la Section paloise.

Enfin, Dax avait jusqu’au 29 mars pour activer l’année optionnelle d’Alex McHenry. À cause de son statut de non JIFF, les décideurs dacquois ont décidé de ne pas l’activer. À ce jour, le trois-quarts centre est libre de s’engager dans un autre club. Dans les faits, les dirigeants de Dax peuvent, aussi, lui proposer un nouveau contrat à la fin de la saison…