L’entraîneur du Leinster a félicité ses joueurs pour avoir su tirer les leçons des déconvenues passées. Cette fois, ses troupes ne se sont pas laissées envahir par le doute.

Quelle a été l’importance des deux dernières finales dans l’obtention de ce résultat favorable ?

Nous avons beaucoup parlé de ces rencontres, de manière assez approfondie et ce, depuis la présaison. Il n’y avait pas lieu d’en avoir peur. Vous devez apprendre des échecs du passé et les gars avaient le bon état d’esprit à ce sujet. Pour nous tous, en tant qu’entraîneurs et joueurs, quels qu’ils soient, il était crucial d’utiliser ces scénarios pour être meilleurs lorsque ces situations finiraient par se représenter.

Et d’ailleurs, avec l’essai inscrit par La Rochelle avant la mi-temps, les conditions étaient réunies pour revivre le même retournement de situation, non ?

Oui, il y a cette pénalité offerte avant la mi-temps qui leur permet d’inscrire cet essai et de réduire l’écart de 17 à 10 points. Ça a rappelé les fois d’avant où il y avait cette dizaine de points ou plus à la pause… Comme je le disais, il s’agissait d’apprendre du passé. Le message a été de continuer à jouer car, lors des rencontres précédentes, l’équipe s’était comme renfermée sur elle-même et avait restreint son jeu. En plus, nous savions que La Rochelle avait voyagé et qu’ils avaient encore des kilomètres dans les jambes. Il fallait les mettre en difficulté.

On imagine à la fois votre fierté et votre soulagement d’être enfin parvenus à renverser le rapport de force…

Les deux finales que nous avons perdues, aussi douloureuses ont-elles été, se sont révélées riches d’enseignements pour nous. Les gars ont été super. Ils ont continué de jouer, d’attaquer et de marquer en seconde période. Il y a des aspects de notre jeu qui peuvent être améliorés mais les intentions ont été très bonnes.

Au-delà de votre groupe, c’est aussi une belle revanche pour ce public qui s’est mobilisé en masse…

C’est le plus important à nos yeux de voir tout le soutien qui nous est offert. Il y avait 40 000 supporters la semaine dernière, plus de 50 000 cette fois. C’est incroyable pour le groupe d’avoir ce niveau d’encouragement. Surtout après ces deux années où il a appris beaucoup de choses dans la douleur.

Vous gagnez aussi le droit de disputer la demi-finale à Croke Park. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

Ce sera incroyable d’évoluer dans ce stade. Nous avions eu l’occasion en 2009 (lors d’une demi-finale gagnée 26-5 par le Leinster face au Munster, N.D.L.R.). À l’époque, personne ne nous avait donné une chance… C’est différent maintenant. Je le vois comme un privilège pour le groupe. C’est un lieu tellement emblématique de la société irlandaise, au-delà du sport. Nous avons trois semaines avant de disputer cette demi-finale. Ce serait incroyable d’avoir un stade plein à Croke Park (82 300 places contre 51 700 à l’Aviva), ce qu’on ne peut pas prendre pour acquis. Mais avant cela, il y a un voyage en Afrique du Sud à gérer.

Avant de retrouver Northampton, vous devez affronter les Lions et les Stormers en Afrique du Sud, dans le cadre du United Rugby Championship. Comment allez-vous gérer cela ?

Nous partons mardi. Il nous faut déjà donner les noms des partants aux compagnies aériennes avant de monter dans l’avion. La bonne nouvelle, c’est que nous avons des gars qui ont hâte de jouer, qui rongent leur frein et attendent ce genre d’opportunités. Nous allons passer quelques coups de fil en espérant que les appelés représenteront bien la province.