Il y a trois semaines, les Racingmen étaient corrigés par Toulouse en huitièmes de finale de Champions Cup. Le contexte a semble-t-il évolué, depuis…

À l’instant où Mathieu Raynal donnera à Ernest-Wallon le coup d’envoi de ce Toulouse – Racing 92, vingt jours se seront seulement écoulés depuis la dernière fois où ces deux équipes avaient croisé le fer, en ces mêmes terres. Cet après-midi-là, en huitième de finale de Champions Cup, le club des Hauts-de-Seine avait d’ailleurs été balayé par les champions de France en titre (31-7). Dès lors, pourquoi les choses seraient-elles cette fois-ci fondamentalement différentes ? Et de quel droit pourrait-on accorder ce week-end la moindre chance à ce Racing, actuel troisième du championnat mais fort peu constant ces derniers mois ?

Disons en préambule que par rapport au huitième de finale de Champions Cup, les forces en présence ne sont plus les mêmes. Et convenez avec nous que les Franciliens étaient bien trop handicapés, la dernière fois qu’ils se rendirent dans la ville rose : alors privés de leur charnière (Nolann Le Garrec et Antoine Gibert), poumon véritable de l’équipe, Gaël Fickou et ses coéquipiers n’avaient pu vraiment donner au jeu l’ampleur qu’ils souhaitaient, l’idée initiale ayant alors consisté à déplacer au maximum les colosses toulousains (Emmanuel Meafou, Cyril Baille, Richie Arnold, Jack Willis…) afin de possiblement les occire. Ici, les titularisations de "Gibus" et du golden-boy du Morbihan, auteur d’un Tournoi des 6 Nations pour le moins abouti, changent donc considérablement la donne et offrent à l’équipe de Stuart Lancaster des atours plus effrayants.

La guerre des rucks

Derrière un paquet d’avants qui a une nouvelle fois prouvé à Oyonnax, le week-end dernier (13-43), qu’il avait lui aussi de sérieux atouts dans sa manche, Antoine Gibert et Nolann Le Garrec auront pour mission de mettre le feu à la pelouse et faire briller, sur les extérieurs, Gaël Fickou, Henry Arundell, Juan Imhoff ou encore Wame Naituvi, tout en espérant que les Toulousains gèrent un peu leurs efforts, en prévision de la demi-finale de Champions Cup prévue huit jours plus tard…

Pour autant, avant d’évoquer une hypothétique victoire chez une équipe ne lui réussissant guère (quatre défaites sur les quatre dernières rencontres), le Racing aura surtout le devoir de livrer, dans les rucks, une guerre de tous les instants à ces gratteurs toulousains (Willis, Marchand, Cros…) les ayant largement fracassés, il y a tout juste vingt jours…