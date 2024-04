Thomas Laclayat a été auteur d'une bonne prestation pour son retour à Oyonnax avec le maillot du Racing 92 sur les épaules. Le pilier francilien est forcément satisfait de la victoire des siens.

Objectif atteint avec cette victoire à cinq points ?

Tout en étant conscients de la difficulté de la tâche face à une équipe d’Oyonnax qui ne lâche rien, nous étions venus chercher une victoire. Les cinq points que nous avons pris nous font du bien, parce que le classement est serré et il le restera jusqu’au bout.

Comment expliquer, au regard de l’ampleur du score, les difficultés rencontrées durant plus de 50 minutes ?

Nous avons été chahutés, voire dominés, durant toute la première mi-temps que nous avons jouée contre le vent. Oyonnax a su nous tenir sous pression par son jeu au pied, nous a pris des ballons dans les rucks en raison de notre manque d’agressivité. Nous n’avons pas su mettre notre jeu en place.

Vous n’avez certainement pas été surpris par cette résistance ?

Non. Nous savons de quelle façon ils sont capables d’aborder les matchs. Nous savions qu’ils répondraient présents dans le combat. Ils ont également beaucoup chahuté notre demi de mêlée ce qui a compliqué nos lancements. Il nous a fallu du temps pour nous retrouver sur les bases de notre jeu.

Comme la touche ?

Nous leur avons effectivement volé plusieurs ballons en touche, dans nos 22 mètres pour les empêcher de marquer ou de nous employer en défense, mais aussi à proximité de leur ligne ce qui nous a permis d’inscrire des essais et de gonfler la marque en fin de match.

Le Racing est installé sur le podium, comment voyez vous la suite ?

Nous irons à Toulouse la semaine prochaine et il nous faudra évoluer dans un autre registre. Le match que nous avons livré à Oyonnax, en bataillant, va nous aider à préparer cette confrontation avec l’équipe de Toulouse dont on connaît les qualités en conquête. Ce sera un premier cap. Il nous reste cinq matchs à disputer. En début de saison nous avions l’ambition de jouer sur les deux tableaux du Top 14 et de la Coupe d’Europe. Il nous reste le Top 14. Nous sommes désormais totalement concentrés sur cette compétition.

Avec quelle ambition ?

Nous savons que les places pour la course au titre son chères, mais soulever un Brennus doit être quelque chose d’incroyable. Nous allons nous accrocher. Face à Oyonnax nous avons encore eu la preuve qu’il nous reste des détails à régler pour pouvoir prétendre partager quelque chose de beau.