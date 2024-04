Selon nos informations, l’arrière du Stade français Kylan Hamdaoui (30 ans) devrait rebondir à Clermont la saison prochaine. Voici pourquoi…

Installé dans la capitale depuis près de cinq ans, l’arrière du Stade français Kylan Hamdaoui (30 ans) devrait selon nos informations quitter la région parisienne à l’issue de la saison en cours pour rejoindre Clermont, actuel douzième du championnat. Auteur d’une saison jusqu’ici satisfaisante avec les soldats roses (il est apparu sur dix-huit feuilles de matchs), l’ancien Biarrot renforcerait donc l’équipe de Christophe Urios, à la recherche d’un autre numéro 15 pour épauler l’Australien Alex Newsome au fond du terrain, le jeune Thomas Rozière étant aujourd’hui annoncé partant. Excellent relanceur, propre sous les ballons hauts et capable d’évoluer également à l’aile, Kylian Hamdaoui fut un temps dans le viseur de Fabien Galthié, lorsque celui-ci prit les rênes de l’équipe de France à l’hiver 2020.

Si le Stade français a bel et bien tenté de conserver Hamdaoui à des conditions salariales inférieures à celles que le joueur avait jusqu’à présent dans le seizième arrondissement parisien, le club de la capitale a finalement estimé que les renforts du prometteur Joe Jonas (Biarritz) et de l’actuel meilleur marqueur de Pro D2 Raffaele Costa Storti étaient pour le moment suffisants afin de garnir un fond du terrain où brille déjà Léo Barré. Ceci étant posé, le club de Laurent Labit et Karim Ghezal est toujours en quête d’un numéro 9 ainsi que d’un demi d’ouverture buteur (en sus de Zack Henry et du Montpelliérain Louis Foursans-Bourdette) en vue de la saison prochaine.

Un recrutement qui s’étoffe

Reconnu comme une valeur sûre du championnat, Kylan Hamdaoui rejoindrait alors en Auvergne un fort contingent de recrues. Ainsi, le deuxième ligne bayonnais Thomas Ceyte, le pilier grenoblois Régis Montagne, le talonneur des moins de 20 ans tricolores Barnabé Massa, l’ailier du Stade toulousain Lucas Tauzin, le gaucher de l’Usap Sacha Lotrian ou encore l’international samoan du Leinster Michael Alaalatoa sont tous attendus du côté du stade Michelin dès l’été prochain. Par ailleurs, les joueurs phares de l’effectif, George Moala, Léon Darricarrère ou Alivereti Raka, ont tous été sécurisées par leurs dirigeants sur le long terme. En revanche, Tomas Lavanini (Lyon), Giorgi Beria (Usap) ou Daniel Bibi Biziwu (Pau) quitteront l’Auvergne au crépuscule de la saison en cours.