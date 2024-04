Malgré la victoire toulonnaise face au Stade toulousain (20-19), Sergio Parisse n'était pas pleinement satisfait de la performance de son équipe en conférence de presse d'après-match.

L'entraîneur de la touche du RC Toulon, Sergio Parisse, est arrivé en conférence de presse heureux de la victoire obtenue par ses joueurs dans un match au scénario particulier, avec le carton rouge de Brian Alainuuese (39e). Pourtant, l'ancien international italien a tenu à mettre l'accent sur les manquements de son équipe notamment dans le jeu au sol.

Une mi-temps à 14 contre 15, Toulon s’est offert le scalp de Toulouse au cœur du stade Vélodrome de Marseille samedi soir. Un doublé de Fainga’Anuku et la combativité varoise permettent au RCT de s’imposer devant près de 62 000 spectateurs.

Le résumé -> https://t.co/GrV13s2qvV pic.twitter.com/o78Xwmzsiv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 20, 2024



"On s’est fait bouffer dans les rucks, on a été inexistants ! On avait parlé de cela dans la semaine, car les Toulousains sont venus avec un effectif un peu remanié, donc on s'attendait à une équipe avec énormément d'envie qui allait nous faire la guerre dans les rucks. Malgré ça, on a été absents ce soir.", déclare Sergio Parisse avant de se projeter sur la fin de saison, "Il faut que ce match nous serve de leçon, pour ne pas répéter ce genre de performance, notamment en première mi-temps où certains comportements ne sont pas acceptables dans le futur. On ne peut pas jouer comme ça." L'entraîneur italien a tout de même salué le caractère de ses troupes : "On est content et très fier surtout de la réaction des joueurs après la difficulté de jouer toute la deuxième mi-temps à quatorze".



Avec cette victoire, le RCT pointe à la quatrième place du Top 14, à six points du Stade toulousain (2e) mais aussi de l'USAP (7e) premier non qualifié du championnat. La semaine prochaine, les Toulonnais prendront la direction de La Rochelle et devront régler la mire dans le combat pour espérer s'imposer.