Après un début de match terne, les arrières bordelais ont fait parler la poudre, dans le sillage de Ben Tapuai et des deux ailiers. Larges vainqueurs, les Bordelais ont fait exploser l’ASM. Les Clermontois, accrocheurs devant un temps, ont fini par craquer…

Les tops

Madosh Tambwe

Dans un début de match peu passionnant, c’est évidemment lui qui a planté les premières banderilles. Sur son premier ballon, il a battu deux défenseurs avant, certes, de laisser échapper la balle. Quelques minutes plus tard, les Clermontois ont laissé traîner le ballon. Une très mauvaise idée quand le Congolais d’origine traîne dans le coin. Avec sa vitesse, il a mis les siens dans l’avancée, combinant bien avec Nicolas Depoortere et Romain Buros dans une action commencée dans les 30 mètres bordelais et achevée 40 mètres plus loin. Quand l’UBB était sous pression après un jeu au pied de Romain Buros contré, c’est encore lui qui a remis les siens dans l’avancée avec une nouvelle course battant plusieurs défenseurs. Sur l’essai de Damian Penaud, beaucoup pensaient qu’il allait prendre l’intervalle, mais il a parfaitement exécuté sa passe sautée vers l’international français.

Sur la troisième réalisation des siens, c’est encore lui. Bien servi dans son couloir, il a accéléré avant d’être repris de justesse. Sur le renversement de jeu, Damian Penaud lui a rendu la pareille d’une sautée et il a fini à dame. Allez rattraper un Madosh Tambwe lancé… Il a achevé la rencontre avec 109 mètres parcourus, six défenseurs battus et deux franchissements.

Ben Tapuai

Le centre arrivé des Sharks à l’intersaison a parfaitement remplacé Yoram Moefana, en vacances. Comme l’international français, il a apporté un détonnant cocktail de puissance et de vitesse. Sur son essai, il est mis sur orbite grâce à une belle passe de Matthieu Jalibert mais c’est aussi grâce à sa belle course tranchante. Ensuite, il a réalisé une sublime feinte de passe envoyant Alex Newsome dans les gradins. Plusieurs de ses courses ont mis les Bordelais dans l’avancée. Il a parcouru 62 mètres avec la balle en sa possession et a battu cinq défenseurs. En défense, il n’a pas été en reste avec 11 plaquages.

Damian Penaud

Présent au match aller, mais en tribunes, l’international français n’a pas manqué ses retrouvailles avec son ancien club. Malgré un début de match manqué, il s’est remis d’aplomb pour être décisif. Décalé en bout de ligne par Madosh Tambwe, il a battu Léon Darricarère pour aller marquer son premier essai de la soirée. Il a ensuite parfaitement décalé l’ancien ailier des Bulls d’une belle sautée pour l’envoyer aplatir. Il s’est ensuite offert un doublé en profitant de l’absence d’un troisième rideau clermontois sur un long dégagement de Matthieu Jalibert. Et enfin, une interception lui a permis de s’offrir un triplé alors que les Clermontois étaient proches d’ôter le bonus offensif aux Girondins.

Cette dernière course lui permet de finir avec une stat' hallucinante : 204 mètres parcourus avec la balle ! Mais aussi sept défenseurs battus et trois franchissements. Si les avants bordelais sont tombés sur un pack clermontois accrocheur, les arrières de l’UBB ont fait la différence.

Les flops

Anthony Belleau

Belleau face à Jalibert : la 21e journée de Top 14 se terminait avec un beau duel de numéro 10 au stade Chaban-Delmas et une intéressante opposition de style entre les deux internationaux français. Dans ce match dans le match, le demi d’ouverture bordelais a pris l’avantage sur le Clermontois. Belleau a mal débuté sa partie avec une pénalité complètement ratée qui ne l’a pas mis en confiance. Fautif sur le premier essai girondin en ratant son plaquage sur Ben Tapuai, il a bien tenté quelques relances dans la défense bordelaise, avant de finalement sombrer avec l’ensemble de ses coéquipiers.

Étienne Fourcade

Le talonneur clermontois était titulaire sur la pelouse de l’UBB après avoir débuté le huitième de finale de Champions Cup sur le banc. En difficulté en championnat, avec seulement quatre points d’avance sur Montpellier, barragiste, l’ASM avait la pression avant ce match de clôture de la 21e journée de Top 14. Mais dans cette rencontre d’une pauvreté technique assez édifiante, les Clermontois ont déçu. Difficile, donc, de pointer du doigt des individualités, mais Étienne Fourcade a aussi représenté la fébrilité défensive des Jaunards avec trois plaquages ratés.

Anthime Hemery

Propulsé titulaire après le forfait de dernière minute d’Alexandre Fischer, Anthime Hemery disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée anticipée du Racing. Une première à rapidement oublier pour le troisième ligne, qui est passé à côté de son sujet, à l’image de l’ensemble de l’équipe clermontoise. Sanctionné trois fois par l’arbitre Pierre Brousset, il n’a pas non plus pesé offensivement.