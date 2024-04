Cet été le XV de France va disputer quatre matchs, dont deux qui ne compteront pas vraiment comme des sélections. L’occasion d’éventuellement voir des joueurs comme Patrick Tuifua ou Tevita Tatafu avec le maillot frappé du coq.

Après un Tournoi des 6 Nations contrasté, qu’elle a terminé à la deuxième position, l’équipe de France a un nouveau rendez-vous dès cet été. Fabien Galthié et ses hommes vont d’abord affronter un XV Mondial dirigé par Ian Foster et Patrice Collazo à Bilbao avant de s’envoler de l’autre côté du globe pour disputer deux "test-matchs" contre l’Argentine, puis un match de développement contre l’Uruguay. Mais, les stars bleues vont pour la plupart être laissées au repos (les demi-finalistes du Top 14 ne pourront pas y participer), l’occasion sera belle pour apercevoir de nouvelles têtes avec le maillot frappé du coq, avant de retrouver les Dupont – Ntamack et consorts à l’automne.

Des matchs pas "bloquants"

Si les deux rencontres face aux Pumas compteront bien comme des sélections, les deux autres matchs non et une "équipe France développement" se présentera. Ainsi, le staff du XV de France pourra utiliser des joueurs pas encore "sélectionnables" en bleu ou encore d’autres qui ne sont pas encore certains de vouloir jouer pour les tricolores. Invité du Super Moscato Show, Fabien Galthié a annoncé qu’on pourrait déjà voir le pilier Bayonnais, Tevita Tatafu, jouer pour les Bleus alors que ce dernier ne sera officiellement "sélectionnable" qu’à l’automne.

tevita Tatafu impressionne avec l’Aviron Bayonnais. Icon Sport

Le sélectionneur a également confié qu’Antoine Frisch, le centre du Muntser qui a annoncé vouloir jouer pour la France, était une option envisageable. L’ancien demi de mêlée a également évoqué le cas de Patrick Tuifua, comme révélé dans Midi Olympique, le jeune troisième ligne aile pourrait jouer le match face au XV Mondial et éventuellement celui contre l’Uruguay. La jeune pépite calédonienne avait impressionné lors du Tournoi des 6 Nations U20, mais lui qui joue en Nouvelle-Zélande depuis ses 15 ans rêverait de jouer pour les All-Blacks. Depuis, il a été approché par de nombreux clubs de l’hexagone et alors qu’il a intégré l’effectif des Hurricanes, son avenir reste flou. Mais ces deux matchs ne seront pas "bloquants" comme l’a confirmé le sélectionneur, ainsi le joueur aura l’occasion de découvrir le XV de France des grands sans pour autant hypothéquer son éventuel avenir en noir.