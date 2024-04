Ce samedi, le match entre Montpellier et l’Usap est très attendu pour plusieurs raisons. Le MHR joue sa survie tandis que les Perpignanais sont irrésistibles actuellement. Alors que les supporters catalans reprochent au club héraultais d’avoir d’une cartaine manière "bloqué" le nombre de places à leur disposition, les Cistes se sont défendus et expliqués.

C’est une véritable marée sang et or qui est attendue du côté du GGL Stadium ce samedi après-midi. Depuis plusieurs semaines, les supporters perpignanais ont coché cette date du 27 avril sur le calendrier. Alors dès que la billeterie a ouvert, ils auraient acheté plusieurs milliers de billets (2000 environ).

Problème, les fidèles catalans ont ensuite accusé Montpellier de bloquer la vente de places pour la rencontre, et même d’en distribuer pour éviter un trop gros déséquilibre dans les tribunes. Quelques messages de colère ont été publiés sur les réseaux sociaux de la part de groupe de supporters de l’Usap.

Invité dans l’émission 100 % USAP sur France Bleu Roussillon, Olivier Spaeth, le directeur des revenus du MHR s’est eprimé à ce sujet : "La vente des billets n’a pas été bloquée, on a juste voulu privilégier nos abonnés et partenaires sur un match où il y a beaucoup de demandes et beaucoup d’enjeux, on a un public qui a bien répondu à l’engouement des Catalans et on sera 13.000 samedi. On n’est pas encore à guichets fermés. D’ici vendredi, quelques places devraient se libérer mais vraiment deux places par-ci par-là. Ce sera grand maximum quelques dizaines de places."

3 000 supporters de l’Usap attendus

Pendant ce temps-là, les supporters sang et or s’organisent pour leur déplacement dans l’Hérault. 6 à 8 bus partiront de Perpignan et seront rejoints par ceux qui feront le trajet en voiture. À ce jour, impossible de dire combien ils seront au total, même si Olivier Spaeth a sa petite idée : "Je pense autour de 3.000."

Et concernant les soi-disant places distribuées : "Beaucoup de rumeurs ont circulé mais pour chaque match on offre des places à nos licenciés et d’autres catégories de personnes sur Montpellier. On a effectivement des promotions qu’on fait sur tous les matchs, on a vu circuler cette information sur les BDE et en effet ces BDE ont des offres à cinq euros sur tous les matchs. Sur ce match on est sur un nombre d’invitations beaucoup plus réduit que ce qu’on peut faire d’habitude"

À trois points de la sixième place, l’Usap a l’occasion de faire un pas vers la phase finale en cas de succès à Montpellier. Les Montpelliérains n’ont, eux, pas le droit à l’erreur à la maison puisqu’ils sont treizièmes à l’aube de cette 22ème journée.