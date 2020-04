Michel Boucherie est une figure, non pas de l'UBB, mais du CA Béglais, l'un des deux ancètres du club actuel (fusion du CAB et du Stade bordelais). Il a fait partie de l'équipe championne de France 1969 et a revêtu à plusieurs reprises le maillot de France B. Il jouait troisième ligne aile, plutôt voltigeur. Il est un peu celui qui fait le lien entre les anciens, par son dynamisme, et continue d'assister à quasiment tous les matchs de l'UBB. Il a accepté de nous donner son XV de légende avec des choix classiques et des options plus surprenantes.

15. Jacques Crampagne

Je propose Jacky Crampagne avec qui j'ai été champion de France en 1969. C'était un buteur, un attaquant, il savait si bien s'intercaler. Il fut une fois international d'ailleurs (en 1967, NDLR).

14. Philippe Bernat-Salles

Il n'a joué qu'une seule saison à Bègles, en 95-96 mais quelle classe. Il m'a beaucoup marqué par sa vitesse et son opportunisme.

13. Jean-Michel Capendéguy

Je mets un gars qui a peu joué car il est mort tragiquement, en voiture en se rendant à un entraînement en 1967, Jean-Michel Capendéguy. Il a été sélectionné en équipe de France à l'aile, mais il jouait aussi au centre. Il était fabuleux, presque plus fort que Trillo. Il avait un style terrible, il puait le rugby et il avait une vitesse, une vitesse... C'était impressionnant.

12. Jean Trillo

On ne peut pas échapper à Jean Trillo, champion en 1969 et 28 fois international. C'était à la fois un attaquant évidemment, mais aussi un bon défenseur. Supérieur dans ce domaine à André Boniface ou à Jo Maso à qui on le compare souvent. Jean Trillo, il avait tout avec un grand sens de l'anticipation.

11. Patrice Lagisquet

À l'aile gauche, je mettrais Lagisquet qui a porté le maillot à damiers entre 1980 et 1982, un peu pour les mêmes raisons que Bernat-Salles : sa classe et sa rapidité sont archi-connues.

10. Matthieu Jalibert

Il m'impressionne par sa facilité, aussi bien avec ses pieds qu'avec ses mains. Son potentiel technique est énorme. Il me fait la même impression, à son poste, que Capendéguy, la vitesse en moins peut-être. Ceci dit, j'ai failli prendre Pierre Pédeutour, très fort au tournant des années 70-80.

9. Guy Accoceberry

J'ai choisi Guy Accoceberry, joueur des années 90, même si j'ai failli prendre Baptiste Serin. Acco avait une si belle passe et il était si intuitif dans le jeu. Et quelle classe personnelle ! Il ne faut pas oublier qu'il a été 19 fois international.

8. Michel Clemente

Je vais vous surpendre, j'opte pour Michel Clemente. C'est une figure d'Oloron avec qui il a été trois fois international, mais on oublie qu'il a passé deux saisons à Bègles. C'était un régal de jouer avec lui grâce à sa puissance, impressionnante pour l'époque. Sa tonicité était au-dessus du lot ainsi que sa science du jeu.

7. Thierry Dusautoir

Evidemment, je pense que Thierry Dusautoir est incontournable. Il a débuté en première division à Bègles, il avait déjà son sens de l'engagement physique et son gros plaquage. Mais ce n'était pas un joueur de ballon, il n'enchaînait pas, nous sommes d'accord.

6. Daniel Héricey

Avec Dusautoir, j'opte pour Daniel Héricey, l'un des atouts de l'équipe qui avait gagné la Coupe de France en 1949. Il venait du décathlon et c'était un gars qui faisait des différences considérables par son envergure. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais tout le monde m'en a parlé. Il a connu une fois l'équipe de France en 1950.

5. Olivier Brouzet

Je mets Brouzet pour ses moyens physiques et son envergure. On n'a pas fait mieux à Bègles selon moi (72 sélections).

4. Alban Moga

On ne peut pas passé à côté de Bambi Moga, légende du club, 17 fois international dans les années 40. Des moyens physiques terribles, une force impressionnante.

3, 2, 1. Les "Rapetous"

Là, je propose un tout. Le trio champion de France en 1991, Philippe Gimbert, Vincent Moscato et Serge Simon. On ne peut pas les dissocier. Leurs forces mentale et physique combinées les rendent inégalables.

