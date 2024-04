C’est à la fois cruel pour elles, et pour une compétition qui mériterait sûrement mieux que ça. Le Tournoi des 6 nations féminin, depuis trop d’années, ressemble finalement à deux Tournois en un : celui des quatre nations "mineures" d’un côté (Irlande, Galles, Écosse, Italie) et de l’autre, celui des deux monstres.

Pour la victoire finale, le 6 Nations se résume presque irrémédiablement à ce match qui vient : France-Angleterre ou Angleterre-France, c’est la finale d’une compétition qui n’en comporte pas officiellement mais que l’on positionne sur le dernier week-end, histoire de maintenir le suspense jusqu’au bout.

Cette récurrence est le fait d’un écart immense entre ces deux nations et les quatre autres qui, trop souvent, font surtout figure de matchs de préparation avant le grand rendez-vous. En boxe, on appelle ça des sparring-partners. Des assauts où on multiplie les profils des adversaires, puissants ou agiles, rapides ou lourds, avant la confrontation des cadors.

Les Bleus n’y sont pour rien, c’est sûr et à ce stade, on louera déjà le sérieux de leur parcours : quatre victoires, dix-neuf essais marqués, seulement cinq encaissés et l’impression que le travail a été bien fait pour en arriver là. Pourtant, tout cela peine encore à se valoriser.

Record d'affluence à Chaban

Comme chaque année, tout se jouera donc sur un match, ce samedi à Bordeaux face aux Red Roses. À l’aune de ce seul résultat, on jugera de la qualité du Tournoi de nos filles : raté en cas de rouste ; frustrant en cas de courte défaite ; grandiose, chelemard, libérateur et fondateur pour l’avenir, en cas de victoire qui leur échappe face aux Anglaises depuis douze rencontres consécutives.

Ce grand match, le voici, dans un Stade Chaban-Delmas de Bordeaux promis incandescent et qui, pour l’occasion, devrait battre un record d’affluence pour une rencontre de rugby féminin en France. 22 000 personnes au soutien de ces belles Bleues, dont le défi ne sera pas seulement celui de la victoire : c’est une question de fierté. Il faudra du cœur, bien sûr, mais aussi de l’audace pour renverser l’ordre établi. Il faudra cet esprit de rébellion pour refuser la fatalité.

Un match, un crunch pour les oublier tous. Un match, un seul, pour solder les comptes du passé et couvrir de soleil l’avenir d’une équipe encore jeune, pleine de promesses qu’il faut désormais concrétiser. En poker, on appelle ça un "all in". Mesdames, faites vos jeux.