Après les compositions probables, découvrez, grâce à la rédaction de Midi Olympique, le point sur les infirmeries des quatorze équipes du Top 14 avant le début de la 22ème journée du championnat.

Victime d’une sérieuse entaille au visage, Joel Merkler a été ménagé en début de semaine mais il peut postuler. En revanche, Théo Ntamack (crête iliaque), Ange Capuozzo (doigt), Setareki Bituniyata (cheville) et Pierre-Louis Barassi (côtes) sont toujours indisponibles mais se trouvent en reprise adaptée. Richie Arnold a connu une alerte musculaire et il est incertain. En congés la semaine passée, Cyril Baille, Peato Mauvaka, François Cros, Matthis Lebel et Juan Cruz Mallia sont de retour, comme Antoine Dupont qui était avec France VII.

Guram Gogichashvili, qui n’a plus joué depuis quasiment quatre mois en raison d’une lourde blessure au dos, a été opéré avec succès il y a plusieurs semaines par le professeur Bernard à Toulouse. Il devrait être titularisé. La charnière Le Garrec-Gibert enchaîne et au fond du terrain, Tristan Tedder devrait être accompagné des internationaux anglais Christian Wade et Henry Arundell. Ibrahim Diallo (commotion cérébrale), Wenceslas Lauret (genou) et Siya Kolisi (déchirure musculaire) étant à ce jour incertains, la triplette Kamikamica-Woki-Chouzenoux tient la corde, à l’heure où nous imprimons ces lignes.

Facundo Bosch manquera ce rendez-vous, suspendu pour avoir écopé trois cartons jaunes. Pieter Scholtz, blessé au genou, ne pourra tenir sa place. Denis Marchois, touché au mollet, est toujours absent. Arthur Iturria (fracture à un orteil) n’est pas rétabli. Reece Hodge et Luke Tagi ont repris l’entraînement. Yoan Orabé a repris le rugby et Sireli Maqala sera bientôt de retour. Gaëtan Germain et Pascal Cotet ne reviendront pas de la saison.

Connor Sa a repris avec les espoirs. Miquel (commotion), Poirot (cervicales), Gazzotti (opéré de la cheville, saison terminée), Bochaton (cheville), Marais (genou), Ducuing (ischio) et Falatea (ligaments croisés) sont absents. En milieu de semaine, il restait de nombreux points d’interrogation par rapport au groupe qui se déplacerait à Bayonne. En effet, Tambwe (coup au dos), Kaulashvili (choc au tibia), Tameifuna (petite entorse de la cheville), Cazeaux (cervicalgie importante), Tatafu (douleur aux adducteurs) et Latterrade (lésion aux ischios) étaient tous incertains. Le staff de l’UBB décidera, en fonction de la météo, s’il opte pour un 6-2 ou un 5-3 sur le banc.

Dernièrement l’infirmerie oyonnaxienne avait accueilli le demi de mêlée Charlie Cassang et le troisième ligne Loïc Credoz, si le premier a pu reprendre la course après une entorse, le second reste indisponible (dos). Après le match contre le Racing 92 le talonneur Teddy Durand et l’arrière Darren Sweetnam, tous deux victimes d’un problème musculaire, rejoignent ses bancs. Victime d’une commotion à l’entrainement le centre Pedro Bettencourt est au repos pour plusieurs semaines. Dans le sens des retours le pilier et capitaine Tommy Raynaud reprend sa place. Absent depuis novembre le deuxième ligne Kevin Kornath est en reprise.

L’équipe qui se déplacera à Oyonnax sera dans les grandes lignes similaire à celle qui a battu La Rochelle la semaine passée. Pierre Popelin, en phase de reprise après avoir subi une contusion à un mollet contre Gloucester, devrait pouvoir réintégrer le groupe pour ce déplacement à Oyonnax. Tyler Ardron et Baptiste Cope, tous deux lourdement commotionnés, sont toujours trop justes pour jouer. Geoffrey Palis, opéré d’un ménisque, devrait pouvoir rejouer d’ici la mi-mai. Romain Macurdy, opéré le 15 avril pour enlever du matériel médical après une première opération à une épaule, est en rééducation.Sa saison est terminée

Le voyage à Perpignan a décidément été douloureux. Sur ce match, ont été touché Maxime Gouzou (commotion), Beka Saghinadze (sterno-claviculaire), Josiah Maraku, Kyle Godwin et Davit Niniashvili (coups). Le premier est out pour samedi, les suivants sont incertains. Sont toujours blessés les avants Dylan Cretin, Hamza Kaabèche, Marvin Okuya, Pierre-Samuel Pacheco et les arrières Jean-Marc Doussain, Joe Powell, Semi Radradra et Thibaut Regard. Enfin, Sébastien Taofifenua postule à nouveau.

L’arrière australien Jack Maddocks, qui souffre d’une grosse contusion au niveau du pied, était encore incertain en milieu de semaine. Pour rappel, Hugo Auradou, victime d’une grave entorse de la cheville, a fini sa saison. Mickaël Capelli (genou), Clément Laporte (tendon d’Achille), Brent Liufau (cheville), Tumua Manu (cuisse), Clément Mondinat (pouce), Martin Puech (côtes), Rémi Seneca (genou) et Aminiasi Tuimaba (avant-bras) sont également indisponibles pour le déplacement à Lyon.

Victime d’une fracture du sinus il y a un mois contre Toulon, le flanker des moins 20 ans Lenni Nouchi est toujours convalescent. Idem pour Geoffrey Doumayrou (adducteur), Marco Tauleigne (mollet, reprise pour le déplacement à Castres), Brandon Paenga-Amosa (cheville), Karl Tu’inukuafe (hanche), Enzo Forletta ou Auguste Cadot (bras), qui sont tous forfaits. En revanche, le MHR devrait pouvoir compter sur le centre sud-africain Jan Serfontein, qui n’était pas du voyage à Pau.

Le talonneur Seilala Lam (cheville) effectuera son retour dans le groupe pour le déplacement à Montpellier après quelques semaines d’absence. L’ailier Alistair Crossdale (genou) ne peut pas encore intégrer l’effectif, tout comme Akato Fakatika (mollet) et Lucas Velarte (commotion). L’arrière et buteur italien Tommaso Allan (ischio) est déclaré encore trop juste pour le derby et manquera à l’appel. Franck Azéma disposera de tout son effectif par la suite, excepté le pilier gauche Giorgi Tetrashvili (pectoral) qui a terminé sa saison.

Blessé à la cheville, Seilala Lam fera son retour dans le groupe pour le déplacement à Montpellier. Icon Sport - Icon Sport

Le déplacement en Gironde a fait du mal à l’ASM. Le pilier Daniel Bibi Biziwu (main) et le demi de mêlée Sébastien Bézy sont forfaits pour défier le Stade français. L’ailier Alivereti Raka (commotion) est incertain. Le troisième ligne Alexandre Fischer (malade), forfait de dernière minute à Bordeaux, était également absent lors de l’entraînement ouvert au public ce mardi. Folau Fainga’a (pied), Benjamin Urdapilleta (ischios), Étienne Falgoux (biceps) et Irae Simone (genou) poursuivent leur rééducation.

À l’exception du deuxième ou troisième ligne Matthieu De Giovanni (opération de l’épaule) qui ne devrait pas pouvoir rejouer cette saison, le staff technique du Stade français peut compter sur l’intégralité de son effectif.Même le demi de mêlée sud-africain Rory Kockott sera de retour après ce match face à l’ASM Clermont Auvergne.De son côté, le centre ou ailier international australien Sefa Naivalu, absent depuis de long mois, a également repris l’entraînement.

Opéré du genou la semaine dernière, Dulin vise un retour d’ici fin mai. L’échéance est bien plus proche pour Leyds, qui suit un court traitement pour soigner des douleurs à l’épaule gauche et à la nuque. Si aucun délai n’est encore communiqué pour Kerr-Barlow, commotionné face au Leinster, West - victime d’une béquille lors du quart de finale de la Champions Cup - est lui opérationnel. Testé cette semaine, Colombe Reazel (genou) est espéré dès dimanche par le staff maritime. Tout comme Paiva, jugé apte après cinq mois éloigné des terrains. C’est encore trop tôt pour Bourgarit (épaule) - son retour est évoqué pour le déplacement à Bordeaux (11 mai) - et Berjon (psoas). Concernant Wardi (poignet), l’horizon est plus flou. Tout devrait dépendre d’une éventuelle qualification en phase finale.

Opéré du genou la semaine dernière, Brice Dulin est espéré pour la fin mai avec La Rochelle. Icon Sport - Icon Sport

Isa (cuisse) est encore juste pour ce déplacement. Ollivon et Baubigny n’ont pas participé aux séances de la semaine. Paia’aua (mollet) est forfait. Fainga’anuku a également senti une douleur au mollet. Étrillard (tendon d’Achille), Waisea (épaule) et Dréan (doigt) sont aussi sur le flanc. D’autres joueurs, à l’instar de Priso et Jaminet, devraient être laissés au repos. Alainu’uese est quant à lui suspendu après son expulsion face à Toulouse.