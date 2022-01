Alors qu'un contrat de trois ans l'attendait dans l'Hérault, et que Wardi (26 ans) avait donné son accord, le pilier gauche a finalement décidé de changer d'avis au dernier moment. Il a prolongé de quatre saisons avec La Rochelle, ce qui a passablement énervé Philippe Saint-André. "Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Wardi, j'aimerais clarifier les choses", a d'abord posé le manager du MHR, avant d'expliquer la situation : "Wardi, via son agent, nous avait contactés parce qu’il voulait revenir à Montpellier pour être proche de sa maman qui travaille juste à côté du club, pour jouer dans son club formateur et parce que le projet l'intéressait. En plus, il est ami d’enfance avec Momo Haouas. On avait entamé les discussions, le président Mohed Altrad lui avait proposé un contrat de trois ans, qu’il avait accepté."

" J’ai besoin de mecs qui croient au projet et qui n’ont qu’une parole "

Dans des propos rapportés par Midi Libre, "PSA" ne mâche pas ses mots envers le pilier rochelais. Il n'a pas aimé la manière dont les choses se sont faites. "Son agent n’a pas eu la décence d’appeler le président ou moi. Seulement un SMS. En plus, il fait sa rééducation en ce moment à Montpellier. Il a finalement décidé de changer d’avis. Ça veut dire que des clubs font des offres plus importantes que nous. Moi, je n’ai pas besoin de girouette dans mon effectif. J’ai besoin de mecs qui croient au projet et qui n’ont qu’une parole. Voilà la situation. Nous, on a toujours des options A, B ou C. Mais quand je vois la façon de faire, l'état d'esprit... Le dossier est clos. Mais il faut savoir qu'on ne fera pas de cadeaux". Montpellier se déplace d'ailleurs à La Rochelle lors de la prochaine journée de Top 14, le 29 janvier.