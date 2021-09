Toujours d'après RMC Sport, le centre international a signé un contrat de trois ans avec le Stade toulousain. Actuellement blessé à la cheville, Pierre-Louis Barassi a donné son accord à Toulouse pour des raisons sportives mais également familiales, lui étant originaire de Narbonne.

Autre dossier chaud du côté du club présidé de Didier Lacroix, la révélation de ces derniers mois, Melvyn Jaminet serait de plus en plus proche lui aussi de rejoindre Antoine Dupont and co. Ce serait un autre énorme coup pour les Toulousains sur le marché des transferts.