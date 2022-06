Le choix du Stade rochelais : "Je veux remporter des titres"

"Quand j’ai rencontré les gens de La Rochelle, j’ai tout de suite su que je voulais aller là-bas et nulle part ailleurs. Dès le premier rendez-vous, j’étais sûr de moi, sûr de mon choix. Je suis vraiment excité de pouvoir rejoindre un club qui vient de prouver qu’il est capable de gagner. Les deux finales perdues (2021) ont été dures à vivre pour les Rochelais mais ils viennent de prendre conscience qu’ils sont capables de gagner. C’est encore mieux pour nous pour la suite. Je veux remporter des titres."

Une nouvelle étape vers les Bleus : "dans un coin de ma tête, l’équipe de France est là"

"Les saisons précédentes qui m’ont donné envie d’aller voir ailleurs. On venait de vivre trois saisons de galères et j’avais envie de plus. Mentalement, c’est vraiment dur à vivre de ne jamais savoir ce que nous allions faire la saison suivante. Aussi de savoir que vous ne pouvez pas jouer le titre. Sur le plan collectif, j’ai envie de jouer pour gagner des titres et personnellement, j’ai encore envie de progresser. Forcément, dans un coin de ma tête, l’équipe de France est là. Je sais que je dois jouer des matchs importants. Il faut surtout que je sois bon dans des matchs importants pour espérer plus. Sinon, ça ne sera pas possible de voir plus haut. Intégrer une équipe qui peut performer en championnat et en coupe d’Europe était important."

Top 14 - Antoine Hastoy (Section paloise)Icon Sport

Le poste d’arrière : "Mais mon poste préférentiel est toujours celui d’ouvreur"

"Ça a été fait pour répondre à des absences dans l’effectif à un moment donné. Nous avons eu quelques blessés mais Sébastien Piqueronies voulait aussi me voir à ce poste. Il pensait que ce serait bénéfique à l’équipe mais aussi personnellement, que ce soit pour postuler en équipe de France, mais aussi pour voir autre chose, pour faire progresser mon jeu en ayant un peu plus de recul. Mais mon poste préférentiel est toujours celui d’ouvreur."