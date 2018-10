Toulouse en impose, inquiétude pour Willemse, Mtawarira forfait en France... Les 5 infos du week-end

Toulouse fait tomber le Leinster !



Le Stade Toulousain a donc fait tomber le Leinster, champion d'Europe en titre sur sa pelouse d'Ernest-Wallon (28-27). Toulouse met donc fin à la série d'invincibilité des Irlandais qui s'étendaient à 10 matchs sans défaites en Champions Cup. Leader de sa poule, les haut-garonnais vont donc reprendre le championnat en se déplaçant à Perpignan. Quant à la Coupe d'Europe, les joueurs d'Ugo Mola auront une double confrontation face aux Wasps à gérer pour tenter de terminer premier de sa poule.

Montpellier se décompose en fin de match, Paul Willemse dans le doute

Alors qu'ils avaient fait le plus dur en revenant de 14 points à Newcastle, les Montpelliérains sont tombés en toute fin de rencontre après une longue séquence de pick and go des Anglais (23-20). Les Héraultais ont manqué une belle occasion de remporter quatre points à l'extérieur. Cette défaite est d'autant plus désolante pour le MHR car le deuxième ligne Paul Willemse a dû sortir sur blessure. Touché à une côte, son staff craint une fracture qui l'éloignerait plusieurs mois des pelouses.

Les Français se portent beaucoup mieux en Challenge Cup

En plus des nouveaux cartons de La Rochelle (64-26) et Clermont (70-12), Agen et Grenoble ont respectivement gagné à domicile face à Benetton (20-19) et aux Harlequins (19-13). Dans les rencontres franco-françaises, Perpignan a accroché l'UBB en Gironde (25-25) et la Section l'a emporté face au Stade français (21-15).

Christian Wade se tourne vers le football américain

D'après le Daily Mail, l'ailier star des Wasps devrait arrêter le rugby pour continuer sa carrière de sportif de haut niveau en NFL. À seulement 27 ans, le troisième meilleur marqueur d'essais de l'histoire du Premiership (82 essais en 130 matchs) se rendra aux Etats-Unis pour commencer cette nouvelle aventure dans le football américain.

Tendai Mtawarira forfait pour la tournée de novembre

Petit coup dur pour le squad sud-africain. Tendai "The Beast" Mtawarira a dû être contraint de déclarer forfait pour la tournée de novembre en Europe. Insuffisamment remis d'une blessure contractée face aux All Blacks le mois dernier en Rugby Championship, le pilier ne sera donc pas du test match face à l'équipe de France le 10 novembre prochain.