Hugo Hermet ne portera plus les couleurs du Castres Olympique (CO) la saison prochaine. Le troisième ligne, qui fêtera ses 21 ans cet été, a décidé de rejoindre le club d'Oyonnax en Pro D2 pour les deux prochaines années.

Son choix a été motivé par l'envie de poursuivre son apprentissage et d'avoir plus de temps de jeu. Car, cette saison il n'a disputé qu'un seul match avec le CO en entrant en jeu en fin de rencontre face au Munster, en Challenge Cup. Avant ça, il avait joué en sélection chez les jeunes et avait fait deux apparitions avec les professionnels dont une titularisation contre Newcastle en 2020.

Le frère de Gaëlle Hermet, capitaine du XV de France féminin, rejoindra donc Joe El Abd, le manageur d'Oyonnax. Le club de l'Ain, qui a terminé troisième de la saison régulière de Pro D2, a été très actif sur le marché des transferts avec plusieurs arrivées de poids : Joe Ravouvou, l'ailier néo-zélandais de Bayonne, du deuxième ligne Steve Mafi (London Irish) ou encore du troisième ligne Filimo Taofifénua (Bayonne).