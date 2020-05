Entraîneur de la défense du Racing 92 depuis trois saisons, Chris Masoe a en effet appris en début de semaine quʼil ne serait pas conservé au sein du staff francilien, où il sera remplacé par Dimitri Szarzewski. « Cʼest très dur, parce quʼavec le coronavirus, le timing nʼétait pas vraiment idéal. Je mʼy attendais un peu, car je sais quʼil y a une grosse pression financière qui pèse sur les clubs en ce moment, mais ça a été évidemment une grosse déception pour moi. Jʼespérais vraiment faire au moins une saison supplémentaire avec le Racing… Cʼest comme ça. »

Un coup dur que Masoe vit pourtant avec philosophie, et sans aigreur. « Jʼai adoré ces saisons au Racing, vraiment. Jʼaurais juste aimé quʼelles se terminent sur une meilleure note. Avec Laurent Travers, on se connaît depuis plus de dix ans. Nous avons vécu de bons et de moins bons moments, mais jʼai adoré travailler avec lui. Même si la fin nʼest pas idéale, jʼespère au moins quʼil en a été de même de son côté. »

" Je me donne jusquʼà juillet pour décider de mon avenir "

Quant à lʼavenir ? Sʼil avoue avoir connu une fin de confinement difficile durant lequel il a déploré certains comportements de ses voisins parisiens, Chris Masoe sʼest refait une santé, et nʼaspire plus quʼà retrouver un club e plus rapidement possible. Quand bien même le timing nʼest pas idéal, à cet instant de la saison… « Le timing nʼest pas évident à gérer, les staffs sont constitués plus ou moins partout, mais jʼespère toujours avoir une opportunité de démontrer que je peux faire du bon boulot ailleurs quʼau racing. Alors pour lʼinstant, je vais rester sur Paris et je me donne jusquʼau mois de juillet pour prendre une décision. Ce qui est certain, cʼest que jʼadore ce pays depuis douze ans que jʼy habite désormais. Et que jʼai toujours envie de gagner. »