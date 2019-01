Vers la fin des ralentis trop violents ? On en parle à 15 heures dans "Poulain raffûte"

Plaquages dévastateurs, joueurs inconscients ou piétinés dans un ruck : ces images, elles font parfois partie des retransmissions télévisées des rencontres de rugby. Et Bernard Laporte, président de la FFR, ne veut plus les voir. Alors que la santé des rugbymen est au cœur des préoccupations, il a annoncé son intention de mettre un terme aux ralentis d’actions de jeu où les joueurs sont en danger. Mais est-ce vraiment la mesure dont le rugby français a besoin, alors que les incidents graves, voire mortelles, ce sont multipliés au cours des derniers mois ? Voilà le sujet principal de ce nouveau numéro de "Poulain raffûte", en direct ce jeudi des pages Facebook de Rugbyrama et d'Eurosport à partir de 15 heures.



Dans cette émission également, nous recevrons le journaliste Alexandre Mognol qui nous parlera de son documentaire audio, "Le canon sur la tempe". Un travail autour de la légende bitteroise Armand Vaquerin, disparu dans des circonstances troublantes le 10 juillet 1993.



Et puis comme chaque semaine, nous nous prêterons au jeu des pronostics, avec la rencontre Nevers-Bayonne en Pro D2 et Edimburgh-Montpellier en Champions Cup. À gagner en partageant cette émission : un maillot de Provence-Rugby.