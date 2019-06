Sébastien Bézy (demi de mêlée de Toulouse, vainqueur en demi-finale de La Rochelle) : "Un match de phase finale, demi-finale de Top 4, c'est souvent difficile de gagner ces matches. La Rochelle a posé la semaine dernière beaucoup de problèmes à une très grosse équipe du Racing. Sur la fin, on a su marquer et cela leur a fait mal à la tête. Si cela s'est joué sur la fraîcheur? Ils avaient un match de plus (barrage) voire deux avec leur match de Challenge européen (finale). On savait qu'à ce moment (sur la fin), si on accélérait un peu, on pouvait les mettre en difficulté. Mais il y a encore pas mal de choses à régler. En première période, on s'est beaucoup fait +breaker+ sur des erreurs individuelles. On est contents mais on va vite se remettre au travail."