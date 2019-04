La saison doit paraître bien longue pour la Section. Avec un septième revers concédé sur ses terres depuis août dernier, l'équipe entrainée par Simon Mannix est au point mort.

Perpignan reste le mauvais élève de la classe (10 défaites)

Pire encore, le niveau de jeu affiché par les Béarnais n'est pas à la hauteur des ambitions du club. Ce qui faisait la force de la Section ces dernières années - à savoir son jeu de mouvements et sa conquête - est désormais sa faiblesse. Pourtant, Simon Mannix l'assurait il y a quelques semaines : "C'est la saison où la Section travaille le mieux aux entrainements". Paradoxalement, c'est aussi la saison où Pau éprouve le plus de difficultés en championnat et plus particulièrement au Hameau.

La règle des 7

Si l'USAP fait pire avec 10 défaites à domicile, Pau n'est pas loin derrière. Sur ses 11 rencontres disputées au Hameau, la Section s'est inclinée à sept reprises, dont cinq fois contre une équipe du top 6.

Les 7 défaites de Pau au Hameau :

J4 : contre Clermont, 23-27

J5 : contre le Stade français, 13-25

J10 : contre le Stade toulousain, 13-15

J12 : contre La Rochelle, 23-28

J16 : contre Castres, 9-14

J20 : contre Montpellier, 15-24

J21 : contre Lyon, 24-27

7 matchs gagnés uniquement :

Aussi, après la 21ème journée de championnat, Pau n'a gagné que sept rencontres cette saison. Soit un peu plus de 30% de victoire (4 victoires à domicile, 7 défaites à domicile ; 3 victoires à l'extérieur, 7 défaites à l'extérieur).

Défaite par 7 points d'écart au Hameau :

En moyenne, la Section perd par sept points d'écart lors de ses défaites au Hameau. La défaite la plus lourde est survenue contre le Stade français le dimanche 23 septembre dernier (13-25). Avec 10 points d'avance sur Grenoble, barragiste-relégable, et un calendrier plutôt délicat (déplacement à La Rochelle, réception du Racing 92, déplacement à Toulouse, réception de Grenoble, déplacement au Stade français), Pau doit désormais regarder derrière lui au classement. C'est une évidence, entre doutes et tensions, le club béarnais devra réagir pour assurer sa place en Top 14.

Par Lény-Huayna Tible