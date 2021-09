Les Dragons catalans ne pouvaient pas perdre cette demi-finale. Lancés sur la pelouse d'un Stade Gilbert-Brutus en fusion, les joueurs de Steve McNamara paraissaient invincibles. En face, Hull KR arrivait en Catalogne avec le parfait costume de l'outsider, prêt à gâcher une fête débutée trois heures avant le coup d'envoi.

Justement, ce coup d'envoi donné peu après 20h45 mettait un terme à tant de jours d'attente pour les Dragons. De l'attente conjuguée à un peu de pression compréhensible qui rendent des locaux fébriles dans les premières minutes à l'image de l'en-avant grossier d'Arthur Mourgue sous une chandelle. Malgré tout, c'est aux alentours de la dixième minute que les portes d'Old Trafford ont commencé à s'ouvrir. Après une bévue anglaise, le capitaine catalan, Benjamin Garcia récupère le ballon et fait exulter Brutus en aplatissant 6-0.

Une fois le compteur débloqué, les esprits se libèrent mais ce n'est pas pour autant que les Dragons mettent pleinement la main sur cette rencontre. Les supporters sang et or assistent à une première demi-heure équilibrée terminée en fanfare. En filou, le demi de mêlée Josh Drinkwater intercepte une passe britannique et s'offre une magnifique course finie sous les poteaux 12-0. Un essai anglais vient calmer quelque peu les ardeurs catalanes avant la pause mais comme une impression d'invincibilité se dégage des joueurs en blanc.

Un second acte en fanfare

La seconde période ? Une grande fête de quarante minutes pour les Dragons. Dès le retour des vestiaires, Arthur Mourgue aplatit le troisième essai des siens pour porter la marque à 16-4. La victoire se rapproche. Une victoire assurée quelques minutes plus tard, aux alentours de l'heure de jeu. Partis de leur camp, les Catalans assurent le spectacle grâce à une magnifique action collective. Sur son aile, Fouad Yaha termine le travail pour refaire se lever comme un seul homme les 11 550 chanceux spectateurs présents à Gilbert-Brutus.

La fin de partie est un cavalier seul de la formation catalane qui aggrave le score par l'intermédiaire de Joe Chan. Le sort du match est scellé, les célébrations en tribunes peuvent débuter. Une dernière réalisation des visiteurs ne viendra pas faire taire les plus fidèles sang et or. James Maloney, élu Homme du match, clôt le spectacle avec une pénalité face aux poteaux. Victoire finale des Catalans sur le score de 28-10.

Les joueurs de Steve McNamara ont une nouvelle fois rendez-vous avec l'histoire dans quelques jours sur la pelouse d'Old Trafford. Les Dragons n'ont jamais été aussi proches de remporter la Super League. Mais qui sait, sur le terrain du théâtre des rêves, rien n'est impossible...