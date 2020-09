Albi, Dax, Massy, Nice, Tarbes, Suresnes, Blagnac, Aubenas, Narbonne, Bourgoin, Dijon, Chambéry, Bourg-en-Bresse et Cognac composeront donc ce "tremplin vers l'élite", comme le décrit la Fédération, qui finance ce championnat expérimental à 50-50 avec la Ligue nationale (1,35 million d'euros au total).

La Nationale se disputera sur un format identique à celui du Top 14, avec barrages et phases finales à partir du mois de mai.

Côté terrain, le Stade niçois a montré ses ambitions en débauchant l'ancien centre des Springboks Lionel Mapoe au Stade français mais aussi le demi de mêlée uruguayen Agustin Ormaechea, le pilier argentin Jeronimo Negrotto ou l'ouvreur néo-zélandais Matthew James.

Un recrutement XXL pour rivaliser avec des places fortes du rugby français telles qu'Albi, Tarbes, Bourgoin-Jallieu, Dax ou Narbonne.

La 1re journée sera donc marquée par un choc entre ambitieux samedi, avec la réception de Massy (leader de la poule 1 la saison dernière avec 17 victoires et une défaite) par Tarbes (3e de la poule 3 avec 13 victoires et 5 défaites).

Mais, comme en Top 14 et en Pro D2, la menace sanitaire plane et la rencontre entre Dax et Narbonne, initialement prévue samedi, a déjà été décalée au mois d'avril.

Programme de la 1re journée de Nationale :

Samedi 12 septembre

(17h00) Nice - Albi

(18h30) Tarbes - Massy

(19h30) Bourgoin-Jallieu - Dijon

Dimanche 13 septembre

(15h00) Aubenas - Chambéry

(15h00) Cognac-Saint-Jean d'Angély - Suresnes

(19h30) US Bressane - Blagnac

Reporté au dimanche 18 avril

(19h00) Dax - Narbonne