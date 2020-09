La première demi-finale opposera samedi à 14h le Racing 92 au Saracens la Paris - La Défense Aréna après la victoire des Franciliens à Clermont et le succès des Saries sur la pelouse du Leinster. L'autre demi-finale verra l'affrontement entre Exeter et le Stade Toulousain samedi à 16h30. Toulouse a impressionné sur son quart de finale contre l'Ulster et Exeter a fait le boulot en s'imposant à domicile contre Northampton.

Le programme des demi-finales :