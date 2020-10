C’est qui le plus fort ? Nowell – Thomas : duel de sprinteurs

Le CV

Jack Nowell : L’Anglais de 27 ans joue sa neuvième saison avec les Chiefs d’Exeter. L’ailier de 1m81 et 87kg est un redoutable finisseur. Il a inscrit 27 essais en Premiership et 5 essais en Coupe d’Europe (Champions et Challenge confondus) depuis le début de sa carrière. L’international anglais compte 65 sélections avec le XV de la Rose pour 13 essais. Jack Nowell est Champion d’Angleterre avec Exeter en 2017, il a aussi remporté en 2016 et 2017 le Tournoi des Six Nations avec les Anglais et l’ailier fait aussi partie du squad du XV de la Rose, récent finaliste de la Coupe du Monde en 2019.

Teddy Thomas : Le Français a 27 ans, il joue au Racing 92 depuis la saison 2014/2015. Du haut de son mètre 85 et de ses 90kg, il entame sa septième saison avec le club francilien. Sur son aile, il fait partie des meilleurs ailiers d’Europe. Finisseur hors pair, Teddy Thomas compte 36 essais en Top 14 (30 avec le Racing, 6 avec Biarritz) et 12 en Champions Cup. Il est régulièrement appelé avec le XV de France, il a évolué à 55 reprises avec l’équipe de France et compte 11 essais en Bleus. Avec le Racing, il a remporté le Top 14 en 2016 et a été finaliste de la Champions Cup en 2018.

Les points forts de Jack Nowell

L’ailier anglais est très complet à son poste. Son atout principal est son énorme pointe de vitesse. Il est aussi capable de très bien crocheter son adversaire. Il dispose d’ailleurs d’un excellent crochet intérieur lui permettant bien souvent de faire la différence.

Avec sa vitesse, il excelle également dans l’art du cadrage débordement. Jack Nowell ne fait pas que dans l’évitement. Il est fort du haut du corps et n’hésite pas à aller au contact pour passer en force.

Jack Nowell - Exeter ChiefsIcon Sport

Les points forts de Teddy Thomas

L’ailier Français est un finisseur pur qui s’appuie sur ces qualités physiques naturelles. Comme Jack Nowell, il va très vite le long de la touche. Ces crochets et ces accélérations font souvent très mal aux défenses du Top 14 et de Champions Cup.

Dans sa panoplie, Teddy Thomas aime fixer sont défenseurs et effectué un petit coup de pied par-dessus la défense. Un geste qu’il affectionne et qu’il aime exécuter pour faire la différence.

Champions Cup - Teddy ThomasIcon Sport

L’avis de Rugbyrama

Ce duel s’annonce déjà passionnant. Les deux joueurs se ressemblent vraiment et disposent de qualités similaires. Plus solide physiquement, Jack Nowell dispose d’un léger avantage dans ce secteur-là.

En terme d’expérience, Teddy Thomas aura peut-être une petite longueur d’avance sur son homologue anglais. En effet, le Racingmen a déjà participé à une finale de Champions Cup en 2018 (défaite contre les Irlandais du Leinster 15-12). Et nul doute que l’ailier français ne voudra pas connaître de nouveau le goût amer d’une défaite en finale.

Dans une finale, la défense et les ballons hauts sont souvent la clé de la rencontre. Dans ce duel, Jack Nowell semble être un plus performant en défense et sur les ballons hauts, domaine où le Français doit encore progresser. Une chose est sure, il ne faudra pas leur laisser d’espace, car ils seront en profiter pour aller marquer. Ce duel s’annonce acharné entre ces deux très grands compétiteurs qu’il faudra suivre samedi à 17h45 sur la pelouse de l’Ashton Gate de Bristol.

Par Damien Souillé.