James Botham est un jeune troisième ligne de Cardiff. Il doit jouer pour la première fois cet après-midi contre la Georgie au Parc Y Scarlets de Llanelli. C'est déjà une performance en soi quand on a que treize matchs d'élite dans les jambes avec sa franchise. Mais l'événement a été d'autant plus médiatisé que James Botham porte un nom illustre. Il est le petit-fils de Ian Botham, une vraie légende du cricket anglais. Il a même été anobli par la reine. Un match de 1981 contre l'Australie est resté dans l'Histoire sous le nom de Botham Ashes. James Botham a donc de qui tenir, d'autant plus que son père Liam fut aussi un sportif de haut niveau. Un excellent joueur de cricket lui aussi est un rygbyman de première division à treize et à quinze sous les maillots de Newcastle et Leeds et des moins de 21 ans anglais. Il a même fait une tournée avec le XV de la Rose en 2000, mais sans décrocher de cape. Pas mal pour une même famille.