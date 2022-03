Les Écossais semblent bien avoir savouré leurs succès face à la Squadra Azzura (22-33), samedi dernier. De retour de Rome, six joueurs du XV du Chardon ont quitté l'hôtel de l'équipe pour se rendre dans un bar à Edimbourg. Parmi eux, se trouvaient Stuart Hogg, Finn Russell, Ali Price, Darcy Graham, Sam Johnson et Sione Tuipulotu. Une petite escapade qui a fait du bruit, puisque les joueurs ont par la suite été sanctionnés par le staff écossais pour avoir enfreint le protocole d'équipe. Pour Hogg, Price, Graham et Johnson cette virée nocturne n'a pas eu de réel impact pour la suite du Tournoi vu qu'ils seront sur la pelouse samedi à Dublin.

Russell sur le banc, Tuipulotu renvoyé

La titularisation de Kinghorn au détriment de Russell a en revanche fait couler beaucoup d'encre depuis l'annonce de la composition ce jeudi. Cette décision prise par Townsend ne laisse rien au hasard et cette sortie le week-end dernier a vraisemblablement eu des conséquences pour l'ouvreur du Racing 92. À noter que ce n'est pas la première fois que Russell se voit sanctionner par son sélectionneur. Avant le premier match en 2020 contre l'Irlande, l'Ecossais s'était brouillé avec Townsend et avait été sorti du groupe la veille, jusqu'à la fin du tournoi.

Pour Tuipulotu, la sanction a été la plus sévère de toutes. En effet, le centre de Glasgow a été renvoyé dans son club. Hier, il a débuté sur le banc lors du succès de son équipe face à Edimbourg (30-17).

Toutefois, ces incidences ne semblent pas avoir semé le trouble au sein des troupes écossaises. "La préparation pour le match contre l'Irlande cette semaine a été bonne et toute l'équipe est entièrement concentrée sur l'obtention d'un résultat positif samedi", affirme la Scottish Rugby Union dans un communiqué que s'est procuré la BBC.

Par Julien Sournies