6 Nations - Leigh Halfpenny forfait face au Bleus, Liam Williams incertain

L'arrière du Pays de Galles Leigh Halfpenny sera forfait face au XV de France le 1er Février prochain. Le joueur de 30 ans, toujours pris de maux de tête, consécutifs à une commotion enregistrée le 10 Novembre dernier face à l'Australie, déclarera également forfait pour le second test en Italie le 9 février. "Il fait des progrès et s'améliore de jours en jours. Nous sommes conscients qu'il est victime de maux de tête mais il prend quand même part aux entraînements précise le sélectionneur Warren Gatland. Pour nous, il s'agit de progressivement le réintégrer au groupe. On peut potentiellement envisager de l'intégrer vers la fin du Tournoi." Déjà en sous-nombre à ce poste, Gatland se serait bien reposé sur Liam Williams (Saracens) pour combler ce manque...raté ! L'habituel ailier des Sarries s'est cassé un doigt ce matin à l'entraînement.

Liam Williams (Galles) célèbre son essaiIcon Sport

L'hécatombe continue donc pour des Gallois qui devraient aligner Gareth Anscombe au poste d'arrière. Taulupe Faletau se remet toujours de son bras cassé, il sera de fait forfait. Toujours au poste de numéro 8, Ross Moriarty se rétablit toujours d'une commotion tout comme le pilier Adam Beard. L'ouvreur Rhys Patchell est quant à lui blessé au niveau de l'ischio-jambier et est, selon Gatland à "une voire deux semaines d'un retour" autant dire que Patchell ne sera pas de la partie. Pour le centre Scott Williams c'est la cheville qui fait défaut, quant au demi de mêlée Gareth Davies, il est toujours incertain.

Rhys Patchell - Pays de GallesIcon Sport

Autant de blessures qui handicapent une équipe galloise qui, pourtant, sera loin de se présenter à Paris en victime idéale puisqu'elle reste sur 9 victoires consécutives lors des tests internationaux, sa plus longue série depuis 1999. Méfiance donc pour le XV de France, gare à la bête blessée !