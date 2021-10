C’était le jour de son anniversaire. Le 27 mars dernier Sofiane Guitoune fait son retour à la compétition face à Montpellier après plusieurs semaines d’absence suite à une blessure aux ischios jambiers. Ce retour il l’attendait avec impatience, mais ce soir-là, à peine aura-t-il eu le temps de salir ses crampons qu’un appui lui sera fatal : "Au bout de dix minutes je me fais une rupture des ligaments croisé du genou gauche, tout seul comme un grand sur un appui et voilà je sais que la saison est fini, que mon anniversaire que j’avais pas forcement prévu de fêter n’allait pas se passer comme prévu et que j’allais louper une belle fin de saison parce que je savais pertinemment qu’on allait faire ce doublé".

Top 14 - Sofiane Guitoune (Toulouse) blessé lors du match face à Montpellier (crédit photo : Aurélien Delandhuy)Midi Olympique

Si la blessure a été compliqué à accepter dans les premiers jours, pour Sofiane Guitoune le plus difficile sera finalement de vivre cette fin de saison unique des tribunes, loin du terrain et de ses coéquipiers. Alors pour oublier, le trois-quarts n’a eu qu’une chose en tête : se remettre sur pied le plus vite possible. "Me remettre vite au travail était le meilleur moyen de ne pas penser à cette saison. Je me suis mis de mon côté je n’allais pas beaucoup au stade appart quelques fois pour les bons moments. Quand il y avait vidéo ou entraînement je n’y allais pas parce que c’était dur de les voir s’entraîner et d’être à côté sans rien faire", explique-t-il.

Six mois pour revenir plus fort

"Je me suis blessé le jour de mes 32 ans donc tu commences à te dire que tu n’es plus tout jeune et que forcément ça va être compliqué. Des blessures j’en ai eu mais je savais tout le travail qu’il y avait derrière et je me suis demandé si j’aurais la force mentale de le refaire. Mais finalement oui", assure le trois-quarts. Six mois. C’était juste le temps qu’il fallait pour remettre l’international sur pied. Et chose promise chose du, six mois plus tard, après une opération réussie et une rééducation au cours de laquelle il progresse rapidement, Sofiane Guitoune est prêt et déjà de retour sur la pelouse d’Ernest Wallon pour s’entraîner avec l’effectif toulousain à son rythme, avant de reprendre "normalement" ce lundi.

" Castres et Perpignan à domicile sont des matchs que j’aimerais jouer, je pense que c’est le bon timing "

"Sofiane est un très bon élève, c’est le genre d’athlète que nous aimerions entraîner tous les jours. Il est très sérieux dans le travail. On arrive à mélanger la bonne humeur et le travail. Il progresse très vite et il n’y a pas eu de problème particulier dans la rééducation. Il y a eu une vraie évolution en termes de puissance, de qualité de sprint et de changements d’appuis", explique Baptiste Bouquet, préparateur physique à l’ITEPS. Désormais quasiment en pleine possession de ses moyens, le trois-quarts toulousain a déjà tout prévu et a déjà une petite idée de la date à laquelle il pourrait faire son retour : "J’ai coché une ou deux dates dans ma tête, celle du match contre Castres à domicile et après il y a Perpignan à domicile aussi au mois de novembre. C’est des matchs que j’aimerais jouer car je pense que c’est le bon timing. J’en ai parlé un peu avec le staff et ils sont d’accord donc je me prépare je peaufine tout ça mais pour l’instant tout se passe bien donc il n’y a pas de raison". Sofiane Guitoune devrait donc retrouver la complétion au mieux à la fin du mois d’octobre contre le Castres olympique et au plus tard contre l’USAP début novembre.