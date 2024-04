Les stades Jean-Dauger de Bayonne et Mayol, de Toulon, accueilleront trois rencontres de préparation de l’équipe de France de football (4, 11 et 17 juillet), juste avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Jean-Dauger et Mayol sont prêts à accueillir les footballeurs. Le stade de l’Aviron bayonnais accueillera le premier match amical de l’équipe de France de football avant les Jeux olympiques de Paris (4 juillet). L’habituel antre du Rugby club toulonnais sera, lui, le théâtre de deux matchs amicaux de l’équipe de France de football qui disputera les Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet – 11 août), informe Var-Matin. Les rencontres se dérouleront le 11 et 17 juillet, et seront les dernières avant le tournoi olympique. Pour rappel, l’épreuve de football ne concerne que les moins de vingt-trois ans avec trois joueurs plus âgés. Seuls dix-huit joueurs seront sélectionnés par Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs français.

Lors du tournoi olympique, la France affrontera les États-Unis (24 juillet à Marseille), la Nouvelle-Zélande (30 juillet à Marseille) et le vainqueur d’un barrage entre la Guinée et une nation asiatique (27 juillet à Nice). Lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021, la France n’avait gagné qu’une seule de ses trois rencontres.