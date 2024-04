Une semaine après avoir été étrillés à Bordeaux, les Clermontois se sont repris et ont largement dominé le Stade français sur le score de 41-18. Avec les défaites du MHR et de Bayonne, les Auvergnats se donnent de l’air au classement. À quatorze une grande partie de la rencontre, Paris voit Toulouse revenir à deux points.

Passé au travers à Bordeaux-Bègles, Clermont devait une revanche à son public. Poussée par des supporters en furie, la bande à Urios s’est offert le scalp du leader du Top 14 (41-18). Pas dans son assiette, le Stade Français a été plombé par l’expulsion d’Halaifonua (26e). Les Franciliens sont aussi tombés sur un grand Raka, auteur d’un triplé.

Une semaine après avoir été étrillés à Bordeaux, les Clermontois se sont repris et ont largement dominé le Stade français. Face à Paris, Alivereti Raka, auteur d'un triplé, a été capital !

Au classement, Clermont (11e), grâce à ce succès bonifié, a fait un pas vers le maintien en prenant huit points d’avance sur Montpellier (13e, 39 points). Les Auvergnats reviennent même à six points de Perpignan (6e, 52 points). Paris reste leader (67 points), mais le club de la capitale est désormais sous la menace de Toulouse (2e, 65 points).

Halaifonua, une agressivité coupable

Dans une première période animée mais très décousue, les contre-attaques ont réussi à toutes les équipes. Sur un renversement parisien, une passe à rebond de Weber a profité à Delguy. L’Argentin a poussé deux fois le ballon au pied pour marquer, en coin, un essai de 80 mètres (7-0, 7e). Au terme du premier quart d’heure, le leader parisien a répondu par l’intermédiaire de son capitaine. À la suite d’un coup de pied rasant de Delguy, Paris a décidé d’écarter le ballon sur l’extérieur. Décalé par Barré, Marchant, après avoir gagné un premier duel, a joué le deux contre un avec Ward (7-7, 13e).

Après avoir repris l’avantage grâce à la botte d’Henry (7-10, 20e), la défense francilienne n’a rien pu faire devant le talent de Baptiste Jauneau. Au centre du terrain, le demi de mêlée a fait les bordures du ruck. Et après un une-deux inspiré avec Lanen, auteur d’une superbe chistera, l’ex-Biarrot a terminé sa course de 50 mètres entre les perches (14-10, 22e).

Brouillon en phase offensive, le club de la capitale s’en est remis à Henry (14-13, 25e). Avec un fort vent, il a fallu dompter les éléments. Sur le renvoi de Belleau, Halaifonua a été trompé par la trajectoire. Agacé par son en-avant, le troisième ligne, après le coup de sifflet de M. Charabas, a placé son avant-bras dans la gorge de Delguy. Disséqué à la vidéo, le geste lui a valu un rouge (26e). Sur la pénaltouche qui a suivi, Clermont s’est donné de l’air par l’intermédiaire de Raka. L’ailier, bien aidé par une interception manquée de Barré, a marqué en coin (21-13, 28e). Si Henry a craqué dans son rôle de buteur par deux fois (32e et 40e), Belleau est parvenu à creuser l’écart (24-13, 37e).

Raka a vu triple

Au retour des vestiaires, Paris a décidé de faire confiance à ses finisseurs. Le choix n’a pas été payant. À la suite d’un ballon échappé par Dakuwaqa, les Soldats Roses ont été contraints de reculer. En mode bulldozer, Beria a enfoncé la porte. Sur le renversement, Raka a résisté au même Dakuwaqa (29-13, 44e).

Bonus offensif en poche, Clermont a perdu le fil de la partie et a tardé à sécuriser son dû. Face à une équipe éprouvée, les Auvergnats ont insisté sur du jeu frontal avec l’appui de son banc. Après un travail de sape, Raka a conclu le travail au poteau pour s’offrir un triplé (34-13, 70e). Quelques minutes plus tard, Belleau, au soutien d’une belle course de Newsome, a tiré le bouquet final (41-13, 74e). Après la sirène, Giorgi Melikidze a rendu l’addition un peu moins lourde (41-18, 80e+1).

Le 4 mai prochain, en demi-finale de la Challenge Cup, Clermont se déplacera en Angleterre pour défier les Sharks. Une semaine plus tard, les Auvergnats se rendront à Perpignan pour défier la bande à Azéma. Après sa semaine de repos, le 12 mai prochain, le Stade Français Paris enchaînera un deuxième déplacement sur le terrain de Toulouse.