Cet été, en marge du 80e anniversaire des Jeux Olympiques et du débarquement des alliés sur les côtes normandes, une équipe nord-américaine réalisera une tournée de trois matchs.

Un siècle après le succès des rugbymen nord-américains lors du dernier tournoi olympique de rugby à XV, ayant eu lieu à Paris le 18 mai 1924 et face à la France pour le match décisif, la National Collegiate Rugby (NCR) a accepté de s’associer à l’association franco-américaine Rugby Centennial pour prendre part à une tournée en mémoire de la longue histoire qui lie rugby américain et rugby français.

Le fil conducteur de ce nouveau chapitre n’est autre que le regretté Allan Muhr. Cet Américain de naissance devint international de rugby français au début du XXe siècle. Le « Sioux » a aussi incarné un personnage légendaire des deux premières guerres mondiales, avant de perdre la vie dans un camp nazi, au milieu des années 40. Lors de cette tournée « mémorial », qui a reçu l’aval de la Fédération Française de Rugby et de World Rugby, la sélection des All Americans, bâtie sous l’égide de la NCR, jouera trois matchs : à Dunkerque le 20 juin, à Bayeux le 27 juin et à Suresnes le 4 juillet. Si cette tournée s’inscrit également dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire du D-Day, son coup d’envoi sera donné dans les Hauts de France où les Américains ont débarqué une première fois en 1917. En parallèle, l’évènement se veut aussi une relance des relations franco-américaines autour du rugby et de l’économie, avec pour objectif les deux coupes du Monde, masculine et féminine, qui seront organisées aux États-Unis en 2031 et 2033.

Le programme des trois matchs

Le 20 juin 2024, au stade de Grande Synthe (Dunkerque), la sélection des All Americans (NCR) affrontera une sélection des Flandres regroupant quelques-uns des meilleurs joueurs des Hauts de France, renforcés par des internationaux belges des Diables Noirs. Autour de cette rencontre, des échanges mémoriaux seront organisés, rappelant le débarquement de 177 Américains, dont le général John Pershing à Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917.

Le 27 juin 2024 au stade Henry-Jeanne de Bayeux (Calvados), la sélection All Americans (NCR) affrontera ensuite l’équipe de France militaire. Autour de cette rencontre, inscrite au programme du 80e anniversaire du Débarquement, des événements culturels et festifs seront organisés avec la Région Normandie. Enfin, le 4 juillet 2024 au stade Jean-Moulin de Suresnes, la sélection All Americans (NCR) affrontera la sélection universitaire de l’Île-de-France. Cette rencontre servira de support à la célébration du centenaire du dernier tournoi olympique de rugby à XV, remporté par les États-Unis en 1924 à Paris. Ce match verra également la présentation du challenge Allan Muhr qui sera mis en jeu à partir de 2025 entre la France et les États-Unis.