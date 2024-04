Battus 27-17 par le Stade rochelais ce dimanche soir en clôture de la 22ème journée, les Toulonnais avaient de quoi nourrir des regrets au coup de sifflet final, avec ce bonus perdu à la sirène et un choix non payant quelques instants plus tôt. Mais la fierté l’emporte dans les déclarations d’après-match. De par l’état d’esprit affiché par l’équipe remaniée. Extraits.

A chaud, quand on voit le déroulement du match, c’est sûr que ça fait clairement chier (sic) !

Maxime Petitjean - Entraîneur-adjoint :

« Ça ne s’est pas joué à grand-chose. Il y a beaucoup de frustration. On aurait mérité de repartir au moins avec un point. A chaud, quand on voit le déroulement du match, c’est sûr que ça fait clairement chier (sic) ! Les pénalités à la 73e minute ? On a demandé aux joueurs de prendre les points (le score était alors de 20-17 en faveur de La Rochelle, N.D.L.R.). C’est sûr qu’on aurait pu repartir avec le match nul. C’est toujours frustrant à la fin quand ça ne se passe pas comme on le souhaite. Mais il faut respecter le choix des joueurs d’aller en touche à 5 mètres, ils ont pris leurs responsabilités et si l’on arrive à marquer là, on remporte sûrement le match. On s’est certainement trompés mais ça nous servira pour la prochaine fois.

Maxime Petitjean, entraîneur adjoint de Toulon. Icon Sport

Je tiens à souligner l’état d’esprit. Le comportement a été super bon de la part de l’équipe même si notre indiscipline nous coûte aussi le match. Tout le monde s’est envoyé, certains n’avaient pas joué depuis un bon moment. Sur le comportement, on ne peut rien reprocher à nos joueurs, on est vraiment très fiers de leur prestation, c’est de bon augure pour la fin de saison. Ça va nous obliger à nous gratter la tête pour faire les compositions d’équipes. C’est super pour tout le monde, ça va booster le groupe encore plus. On est un groupe de 30, 35 joueurs de qualité. On est très contents de voir que l’on a un bon vivier au RCT. »

Si l’on continue avec cet esprit, on peut faire quelque chose cette année !

Matthias Halagahu - Deuxième ligne et capitaine :

« On était venus avec l’ambition de combattre et d’envoyer du jeu, c’est ce qu’on a fait sur une très grande partie du match malgré quelques excès d’engagement dans les rucks qui nous ont coûté des pénalités et des points. Mais, franchement, sur l ‘état d’esprit, il n’y a rien à dire. Je suis très fier de tout le monde. On s’est envoyé jusqu’à la fin, on n’a pas lâché. On s’était dit des choses, on a fait ce qu’on a dit. On reste très frustrés car on méritait largement mieux : un point, au moins… Mais je n’ai rien à reprocher aux gars aujourd’hui. Si l’on continue avec cet esprit, on peut faire quelque chose cette année ! Ça se joue à rien à la fin, le plan était bon et l’exécution pas loin d’être parfaite. »