Au cœur de la demi-finale entre Clermont et les Sharks, George Moala affrontera Lukhanyo Am dans une opposition de styles excitante. Pour arbitrer ce duel, Marius Joubert a déjà donné sa préférence…

Qui gagnera la bataille du milieu entre George Moala et Lukhanyo Am ? Le numéro 12 clermontois défie le numéro 13 sud-africain dans le cadre de la demi-finale de Challenge Cup entre Clermont et les Sharks. S’ils ne sont pas purement adversaires directs, le Tonguien et le Springbok sont attendus, dans des registres bien différents, pour guider l’attaque de leurs équipes respectives. Les deux hommes sont d’ailleurs indispensables à leurs clubs puisqu’ils cumulent tous deux 35 titularisations en 36 rencontres cette saison. George Moala n’a été qu’une fois remplaçant cette saison alors que Lukhanyo Am a toujours débuté ses rencontres avec les Sharks.

Figure incontournable du Top 14, George Moala n’est plus à présenter. Cette force de la nature continue de dévaster les défenses adverses et reste, à ce jour, le joueur cumulant le plus de plaquages cassés dans le championnat français. L’une des principales armes offensives de l’ASM reste un talisman, même à trente-trois ans. En face, Lukhanyo Am est un profil plus aérien que le tank clermontois. Très complet, Am a longtemps fait les beaux jours de l’Afrique du Sud, en étant un parfait complément de Damian de Allende, notamment. Capable de tout faire ballon en main et dur sur l’homme, le numéro 13 des Sharks est la principale option de l’attaque sud-africaine, aux côtés de Werner Kok.

Joubert : "Je miserai davantage sur Moala"

Un duel qui promet, alors que le Springbok s’est déjà exprimé quant à son affrontement contre le Clermontois. "George Moala est un centre référence, je devrais faire attention à ce qui arrive quand il aura le ballon notamment sa force. Par contre, on n’a pas de plans individuels mais on est davantage focalisés sur notre capacité à défendre collectivement leurs trois-quarts". À en croire Lukhanyo Am, il n’y aura donc pas de plan anti-Moala. Pourtant, les Sharks seraient bien inspirés de mettre une cible dans le dos du Tonguien, selon Marius Joubert. Au cours de son entretien publié dans Rugbyrama ce mardi, l’ancien centre sud-africain de Clermont a donné son avis sur l’opposition entre les deux joueurs. Pour l’ancien Springbok (44 ans ; 30 sélections), le Clermontois fera la différence.

"Je miserai davantage sur Moala. Il est revenu très en forme face au Stade français et je le sens plus en forme que Lukhanyo Am. Il a plus le "momentum" et il est tellement important pour Clermont. Am revient à peine de blessure donc il sera peut-être un peu rouillé, c’est un joueur très technique mais il peut baisser de régime lorsque l’équipe ne va pas bien. Pour toutes ces raisons, je pense que Moala remportera ce duel". Un pronostic franc et direct à la faveur du Jaunard qui, il est vrai, reste sur une nouvelle prestation aboutie face au Stade français. Ses puissantes avancées ont notamment fait un bien fou à l’attaque auvergnate et rappellent que, même à son âge avancé, la force diabolique de Moala est indispensable au rendement de l’ASM. Am, lui, réalise une saison en dents de scie, comme tous ses coéquipiers, mais le parfum d’une demi-finale historique face à Clermont pourrait bien faire renaître le Springbok…