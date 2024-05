Vendredi, c’est Kick-Off Rugby ! On entre dans le week-end de Champions et Challenge Cup avec un gros débat : Dupont est-il la plus grande star du sport français derrière Mbappé ? Ensuite nous parlerons du jeu debout toulousain et pronostiquerons Toulouse-Harlequins et Sharks-Clermont. Tout ça agrémenté du quiz habituel de Basile. Bon épisode !

Retour des Champions et Challenge Cup ce week-end ! Le rendez-vous au sommet du week-end évidemment ce dimanche avec Toulouse-Harlequins. Sur le pré, un joueur est comme à chaque match particulièrement attendu : Antoine Dupont. Le demi de mêlée toulousain que l’on voit également souvent en dehors des terrains. Au point d’en devenir l’une des plus grandes stars du sport français aujourd’hui ? Nous en débattrons ! Basile, un peu enroué cette semaine, a bravé la maladie pour nous proposer soin quiz habituel ! Et puis nous regardons dans la boule de cristal les résultats de Toulouse et de Clermont qui affrontera les Sharks en demi-finale de Challenge Cup. Gros programme pour un gros week-end de rugby. Régalez-vous ! Écoutez Kick-Off Rugby partout ! Cette émission est disponible sur les plateformes Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music… Retrouvez (et savourez, surtout !) l’ensemble de nos émissions en podcast pour ne rien manquer de l’actualité. Nous vous accompagnons partout et tout le temps afin d’assouvir votre passion du rugby. Régalez-vous, c’est cadeau !