La fédération australienne a annoncé un déficit de près de 10 millions de dollars pour l'année 2023. Mais rien d'alarmant sur une année de Coupe du monde, d'après l'instance.

Rugby Australia a annoncé ce lundi, à l'occasion de son assemblée générale annuelle, un déficit de 9,2 millions de dollars (environ 5,63 millions d'euros) pour l'année 2023, et a prévenu que 2024 serait "une autre année difficile". Pour rappel, les Wallabies ont été éliminés de la phase de poule de la Coupe du monde en France. Et ça n'a pas été sans conséquence pour la trésorerie fédérale, avec un surcoût de 2,6 millions de dollars. Cependant, le président de la fédération Daniel Herbert a tenu à rassurer : "Le déficit est récurrent en année de Coupe du monde. Et celui-ci est légèrement plus bas que ceux enregistrés lors des deux dernières années de Coupes du monde masculines".

Le "board" australien est plutôt optimiste, avec la perspective des revenues en 2025, grâce à la venue des Lions britanniques et irlandais en tournée, et en 2027 et 2029, pour les Coupes du monde masculine et féminine.