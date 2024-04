Billy Vunipola a réagi à son arrestation en Espagne dans un communiqué publié ce lundi par les Saracens. Le numéro 8 international (31 ans ; 74 sélections avec l’Angleterre) affirme notamment qu’il "n’y a pas eu de violence, ni de bagarre" dans ce qu’il décrit comme un "malheureux malentendu".

L’affaire Billy Vunipola semble déjà classée. Tasé et arrêté par la police espagnole à Palma de Majorque, en marge d’une soirée festive, dimanche matin, le troisième ligne des Saracens a réagi via un communiqué publié par le club anglais, ce lundi. Selon les premières informations publiées par les médias anglais, l’international anglais (31 ans ; 74 sélections) se serait montré agressif envers les clients du bar où les faits se sont produits. Des accusations que Vunipola nie en bloc. "Je peux confirmer que j’étais impliqué dans un malheureux malentendu lorsque j’ai quitté une boîte de nuit à Majorque, dimanche. Contrairement à ce qu’affirment les médias, il n’y a pas eu de violence ni de bagarre et je n’ai menacé personne, avec des bouteilles, des chaises ou quelque chose d’autre".

A statement on behalf of Billy Vunipola.#YourSaracens\ud83d\udcab pic.twitter.com/JvqiDAeiZh — Saracens Rugby Club (@Saracens) April 29, 2024

Une amende de 240 euros, l’enquête close

Pour ces faits, Billy Vunipola affirme avoir payé une amende de 240 euros pour refus d’obtempérer, alors que la police espagnole a clos l’enquête. Suite à ses péripéties nocturnes, le numéro 8 retourne en Angleterre dès ce lundi et "coopérera évidemment avec le processus interne des Saracens et s’excuse sans réserve pour tout désagrément causé à toutes les personnes impliquées".