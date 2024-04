Le capitaine du Stade rochelais Grégory Alldritt s’est montré particulièrement soulagé de la victoire au forceps face à Toulon (27-17), dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Top 14.

Est-ce la victoire du "caractère", ce dimanche soir, face à une très belle équipe de Toulon ?

C’est une victoire importante pour nous. Le fait de retrouver la victoire, retrouver de l’enthousiasme sur le terrain. Et bien sûr beaucoup de caractère quand on voit l’action à la 73e, à cinq mètres de notre ligne. Ça montre que l’on n’avait pas envie de perdre ce soir. Tout le monde a fait son job à 200 %. De suite, ça marche plutôt bien.

Il vous a fallu batailler jusqu’au bout face à une équipe annoncée comme remaniée. Un mal pour un bien, pour la suite ce genre de succès au forceps ?

C’est très bien de gagner, ça valide une étape. Maintenant, on est aussi conscients qu’il a encore beaucoup de travail, il y a des gros matchs qui arrivent. Le prochain, dans quinze jours (déplacement à Bordeaux-Bègles), va être un match énorme. On continue à travailler. La semaine prochaine, on n’est pas « off ». On a des entraînements pour travailler physiquement, pour travailler encore sur notre rugby. On a beaucoup d’ambitions, on essaye de mettre tout en œuvre pour y arriver.

L’enchainement des matchs paraît compliqué, en ce moment, vu de l’extérieur. Vous ne semblez pas afficher la même d’énergie que d’habitude, si ?

Dur à dire, comme ça, après le match. Moi je trouve que, justement, on a fait beaucoup d’efforts. Après, on a quand même un pack qui n’est pas porté pour courir longtemps et beaucoup. Mais tout le monde s’est bougé. Ça fait partie de nos axes amélioration, donc c’est bien de voir que ça progresse.

Y a-t-il une part de frustration de ne pas être parvenu à l’emporter plus largement ?

Non, pas de frustration. C’est sûr que, quand on reverra le match, on verra que l’on a raté des occasions d’essai mais on n’avait pas abordé ce match pour en mettre 50 à Toulon. C’est déjà super de gagner après ces quinze jours compliqués, ça va remettre des sourires au club. Et on va pouvoir aborder la semaine prochaine plus sereinement.

Ce dernier essai vous libère autant qu’il enlève le bonus défensif à un concurrent direct à la course au Brennus. Cela n’a rien d’anodin à ce stade de la phase régulière…

C’est vrai que le Top 14 est de plus en plus serré et, des fois, d’une place à l’autre, ça se joue à un point. Donc c’est aussi quelque chose d’important.

Racontez-nous cette fin de match, justement. Qu’est-ce qui vous motive à viser l’essai alors que trois points de pénalité suffisaient à sortir Toulon du bonus ?

Sur le moment, je pense que l’on se sent assez forts. Prendre trois points donne six points d’avantage mais une sortie de camp à négocier. Ce n’est jamais facile. Donc on prend la décision de rester chez eux, d’occuper le terrain. Au pire des cas, on perd un ballon, on se retrouve avec une touche à gérer au niveau des 40 mètres donc… C’est une décision payante, sur le coup.

Personnellement, Grégory, comment vous sentez-vous ? Vous semblez avoir moins d’influence ballon en main, depuis quelques rencontres…

Oui, j’ai touché un peu moins de ballons. Après, je me suis retrouvé un peu plus dans les couloirs mais je pense que c’est l’un de mes meilleurs matchs sur le plan physique. Je me suis senti très, très bien dans mes courses, dans l’endurance, pendant les 80 minutes. Maintenant, je n’étais par moments pas dans les espaces mais ça veut dire qu’il y en avait d’autres dans les espaces. Je continue moi aussi personnellement à travailler pour franchir des paliers petit à petit.

La semaine, il y a une équipe qui ne se cherche pas d’excuses, qui analyse, qui ouvre les yeux et qui voit les lacunes que l’on a encore. Donc, ça, c’est top. Et, en plus de ça, on travaille vraiment. On a vraiment changé notre manière de travailler

Un mot sur la 200e apparition de Levani Botia…

C’est énorme, deux cents matchs pour un club ! Sachant qu’en plus il s’est fait deux fois les croisés. Il a beaucoup de sélections avec Fidji donc ça rend la chose encore plus belle. C’est quelqu’un d’hyper attachant parce qu’il a énormément d’humilité et énormément de respect pour ce maillot, pour ce club. À chaque fois qu’il entre sur le terrain, il ne déçoit jamais. C’était à nous de nous mettre à son niveau et de lui donner un beau souvenir de sa deux centième.

Levani Botia connaissait son 200ème match avec le maillot rochelais Icon Sport - Icon Sport

A-t-il fendu l’armure dans le vestiaire, lui qui montre rarement ses émotions ?

Je pense qu’il était très, très content. Il doit beaucoup au club et il le sait. Le club lui doit beaucoup aussi (sourire). Il y a un respect mutuel et, pour lui, il y a vraiment une grosse signification de faire ces 200 matchs avec le club.

Vous étiez aux premières loges lors de son entrée seul sur la pelouse avec cette ovation qui a duré presque jusqu’au coup d’envoi. Dans ce genre de moment, restez-vous dans votre bulle ou devenez-vous aussi « spectateur », en quelque sorte ?

Il faut profiter, aussi. On commence à avoir l’habitude de jouer à Deflandre mais, franchement… Il n’y a rien de banal, même quand on fait le tour pour rentrer au vestiaire après l’échauffement. Ça a été magique. Il faut prendre chaque moment au maximum, que ce soit le centième match, le deux centième match… Ça fait toujours la même sensation. On a cette chance d’avoir un public qui est juste extra donc il ne faut pas penser que c’est une banalité.

Quel bilan tirez-vous de ce retour en Top 14 et de ces deux matchs consécutifs à l’élimination en Coupe des Champions ?

Les matchs, vous les avez tous vus. Mais, la semaine, il y a une équipe qui ne se cherche pas d’excuses, qui analyse, qui ouvre les yeux et qui voit les lacunes que l’on a encore. Donc, ça, c’est top. Et, en plus de ça, on travaille vraiment. On a vraiment changé notre manière de travailler, on travaille plutôt comme un début de saison alors que c’est la fin de saison mais c’est parce que l’on en a besoin. Et il n’y a pas un seul joueur qui est réticent. Au niveau de la mentalité, c’est très, très bien.