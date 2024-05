Ce week-end, Eben Etzebeth et Courtney Lawes vont jouer une demi-finale chacun de leur côté. Le premier face à Clermont en Challenge Cup, le second contre le Leinster en Champions Cup. Dans un podcast, le Sud-Africain (119 sélections) s’est exprimé de manière véhémente au sujet de l’Anglais (105 sélections), qui avait taclé les Bulls de Pretoria il y a trois semaines.

Eben Etzebeth n’a pas énormément apprécié la sortie de Courtney Lawes au sujet des formations sud-africaines après les quarts de finale de Champions Cup.

Après avoir battu des Bulls largement remaniés (59-22), le troisième ligne de Northampton n’avait pas épargné ses adversaires après leurs propos en amont de la rencontre, notamment sur le long voyage effectué pour arriver en Angleterre : "Je pense que c’est une chose très sud-africaine de faire tout ce carnaval autour de cela, de parler dans la presse de huit vols différents", avait déclaré le futur joueur de Brive, qui avait ensuite poursuivi : "C’était juste la bonne occasion pour eux de mettre la pression sur nous. Ils ont exagéré les choses."

Des mots qui sont arrivés aux oreilles d’Eben Etzebeth, qui ne s’est pas fait prier pour répondre à l’international anglais. Dans un podcast nommé "The Rugby Pod", le deuxième ligne des Sharks de Durban a d’abord défendu les Bulls : "Faire tourner, c’est le choix de Jake White et il fait ce qu’il veut. Ils ont reçu beaucoup de critiques après leur défaite contre Northampton et c’est un peu injuste."

"Qu’il garde sa bouche fermée"

Après la défense, Etzebeth est passé à l’attaque. Et de manière virile. Le colosse springbok n’a pas épargné Courtney Lawes après sa sortie. "J’ai vu qu’il avait dir que c’était "une méthode sud-africaine"". Je ne sais pas vraiment pourquoi il a dit ça. Il ne sait pas ce qui se passe en Afrique du Sud, alors il devrait garder sa bouche fermée." Voilà qui est dit.

Ce samedi, les deux hommes chausseront les crampons mais pas pour s’affronter. Etzebeth affronte Clermont à 13h30 sur la pelouse du Stoop de Twickenham tandis que Lawes sera sur le terrain de Croke Park face au Leinster à 18h30.